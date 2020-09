A diferencia de otros años los Seoul International Drama Awards 2020 se realizaron en una ceremonia con poca participación de público debido a la pandemia por el coronavirus. Los MC del evento fueron Kim Soo Ro, Park Ji Min y JIn Young de GOT7.

Cabe mencionar que los triunfantes, productores y actores asiáticos participaron en la premiación con videos de agradecimiento pregrabados y los espectadores pudieron ver en vivo la ceremonia a través del canal MBC.

Kim Soo Ro, Park Ji Min y Jiyoung de GOT7, MC de los Seoul International Drama Awards. Créditos: Star.mk

A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores de los Seoul International Drama Awards 2020, que tuvo como principales protagonistas a actores y productores de los K-dramas de Crash landing on you, Itaewoon class, When the Camellia Blooms, entre otros.

Lista de ganadores Seoul International Drama Awards 2020

-Premio Asian Star Prize para:

Ryusei Yokohama

Dingdong Dantes

-Premio Golden Bird (Mejor cortometraje): The Turncoat

-Premio Golden Bird Prize: I8H30

-Premio a Outstanding Korean Drama: Park Eun Bin por el dorama Stove league (SBS).

-Premio a Best Director: Adam Smith por Bului Segye (Mundo en llamas).

-Premio a Best Actress (Mejor actriz): Gong Hyo Jin, por su papel de Dong Baek en When the Camellia Blooms

-Premio a Silver Bird: Mr. Fighting, drama chino de Hunan TV.

-Premio a Outstanding Korean Actress: Son Ye Jin, por el drama Crash landing on you.

-Premio a Outstanding Korean Actor: Kang Ha Neul por su papel en el K-drama When the Camellia Blooms

-Premio a The Most Popolar Foreign Drama of Year: Snowpiercer

-Premio a The Most Popular Foreign Drama of the Year: The descendants of the sun

-Premio a Silver Bird Prize: Mr. Fighting

-Premio a la excelencia en categoría miniseries: Itaewoon class

Itaewoon calss gana en los Seoul Drama Awards 2020. Créditos: Captura MBC

