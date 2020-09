Oh In Hye: ¿cuáles son los proyectos más destacados de la fallecida actriz coreana?

El rubro artístico de Corea del Sur se vistió de luto tras confirmarse el deceso de la actriz de 36 años Oh In Hye.

Durante la madrugada del 14 de septiembre, la celebridad fue trasladada de emergencia a un hospital luego de ser hallada en estado de paro cardíaco en su vivienda ubicada en Songdo, Incheon.

En su momento, las autoridades policiales reportaron que el pulso y la respiración de Oh In Hye se habían estabilizado y se esperaba que recupera la consciencia. Lamentablemente, falleció horas después ese mismo día.

Oh In Hye falleció a los 36 años. Foto: Instagram @5inhye

Oh In Hye como actriz

Oh In Hye inició su carrera como actriz a través de la pantalla gigante y su primera película fue Sin of a family en el año 2010.

Participó en otros 10 proyectos más dentro de este rubro y el último de su repertorio fue The plan, film de suspenso del 2014 que protagonizó con Shin Eun Gyung.

Respecto a la televisión, trabajó en dos K-dramas del 2012: The horse doctor (MBC) y Return home (KBS2).

Oh In Hye en el drama Return Home de KBS. Foto: Captura youtube

Oh In Hye como cantante

La celebridad también desarrolló su faceta como cantante. El 26 de agosto de 2020 lanzó “Lo siento”, single colaborativo con Nautilus.

Oh In Hye en YouTube

Oh In Hye se unió a YouTube en el transcurso de este año con un canal personal que llevaba su nombre. A través de él compartía detalles de su vida artística y privada. Publicó su último video el 13 de agosto.

Oh In Hye en Instagram

Al igual que en YouTube, la celebridad realizó su última publicación el 13 de agosto vía Instagram. Esta es la leyenda del post: “Una larga cita de fin de semana en Seúl”.

Última publicación de Oh In Hye en Instagra. Foto: Captura @5inhye

Oh In Hye nació el 4 de enero de 1984 y falleció el 14 de septiembre del 2020 en Incheon, Corea del Sur.

