La actriz coreana Oh In Hye murió este lunes 14 de septiembre, horas después de ser hallada inconsciente en su domicilio y llevada de emergencia al hospital al promediar las 5.00 a. m.

El departamento de bomberos y la policía de Incheon revelaron que la intérprete recibió RPC y otros primeros auxilios, pues tenía paro cardiorespiratorio.

Aunque recuperó el pulso y la frecuencia respiratoria en el centro de salud al cual fue evacuada, la actriz de 36 años no logró despertar. Su corazón volvió a detenerse en horas de la tarde.

OSEN, medio local de noticias, confirmó con el director del centro funerario del Inha University Hospital que las exequias ya han sido coordinadas por los familiares para realizarse en dicho lugar.

Por otro lado, el portal Dispatch citó a un allegado a la actriz, quien manifestó que “esperaba que pudiera recuperarse de esta crisis, pero al final nunca pudo recobrar la conciencia”.

Como se informó previamente, la Policía está investigando las causas del incidente.

Oh In Hye no tenía agencia que la represente en la actualidad. Su debut en la actuación fue en 2011 y la mayor parte de su trabajo lo realizó en el cine, en películas como Red Vacance Black Wedding, Marrying the mafia 5 y Wish taxi.

