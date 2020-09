Tale of the nine tailed es uno de los estrenos más anticipados por los fans de K-dramas. Además de retratar por primera vez en pantalla chica a gumihos masculinos, une en el rol protagónico a Kim Bum y Lee Dong Wook.

Ambos artistas forman parte de las filas de la agencia King Kong by Starship; sin embargo, no habían tenido la oportunidad de compartir proyecto actoral.

Lee Dong Wook y Kim Bum en Men and mission, fanmeeting online de su agencia. Foto: capturas

Tale of gumiho (otro nombre que recibe la serie), su primer drama conjunto, finalmente llegará a las pantallas de tvN luego de recibir amplia promoción por parte de la producción.

El elenco tampoco se quedó atrás y brindó adelantos en entrevistas. En la más reciente, Lee Dong Wook habló sobre la reacción favorable a su trabajo, el motivo tras aceptar formar parte del proyecto y su relación con sus coestrellas.

En el K-drama, el famoso de 38 años interpreta a Yi Yeon, un zorro de nueve colas que alguna vez fue guardián de la cordillera Baekdudaegan, y que ahora transita entre el mundo terrenal y espiritual para purificar los actos de entes malignos.

Lee Dong Wook presenta un frío carisma en video teaser del drama Tale of Gumiho. Crédito: fotocomposición

El público ha recibido positivamente los adelantos mostrados en fotos y videos del intérprete encarnando al personaje. Resaltaron principalmente el aspecto visual.

Sin embargo, el actor anticipa más que una combinación placentera para el ojo del espectador. “Yi Yeon es un personaje con muchas cicatrices. Estoy haciendo todo lo posible para retratar las emociones de Yi Yeon, quien finge estar bien por fuera pero lleva sufriendo mucho tiempo”.

Otro punto que destaca es el énfasis puesto en el estilo del zorro, un ser que vive en un ático, de aura sofisticada y obsesionado con verse perfecto. Según comparte, además, habrá muchas escenas de acción para las cuales se capacitó con especialistas en la materia.

Foto promocional de Tale of Gumiho, drama de Kim Bum y Lee Dong Wook. Créditos: tvN

Respecto a su motivación detrás de aceptar formar parte de Tale of gumiho, enfatizó: "Es como una mezcla de géneros, en lugar de pura fantasía, así que me divertí mucho leyendo el guion. Me gusta el concepto de un gumiho masculino, el cual rompe con nuestras ideas preconcebidas sobre lo que es un gumiho”.

Lee Dong Wook habla sobre Kim Bum

Su antagonista en Tale of the nine tailed será Kim Bum, quien interpreta a su medio hermano maligno, mientras que Jo Bo Ah será su coestrella femenina. Ella dará vida a la directora obsesionada con descubrir el origen mitológico de Yi Yeon.

Esto fue lo que dijo respecto a compartir escena con el recordado F4 de Boys over flowers: “Lo conozco desde hace mucho tiempo, así que estamos trabajando juntos de manera cómoda y natural. Es un gran junior que trabaja duro y siempre está preparado, así que estoy aprendiendo mucho de él”.

Sobre Jo Bo Ah, afirmó: “Ella da fuerza con su brillante y enérgico optimismo. Es abierta de mente, por lo que no hay problemas en los intercambios de opiniones, por lo cual estoy agradecido”.

Kim Bum en Tale of gumiho. Foto: captura YouTube

The tale of the nine tailed: Jo Bo Ah y Kim Bum. Foto: tvN

Finalmente, el famoso envío un mensaje a quienes anticipan el estreno programado para el 7 de septiembre a las 9.30 p. m. por tvN.

“Espero que entres en nuestro mundo de fantasía que está lejos de la realidad y disfrutes cómodamente del drama. Tenemos mucho que mostrar, así que podrás disfrutarlo”.

