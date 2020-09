El lunes 14 de septiembre, Billboard Charts informó el resultado de su ranking Hot 100 para singles. En su tercera semana, “Dynamite” de BTS se ubica en la segunda posición solo superada por el hit WAP de Cardy B y Megan Thee Stallion.

Los Bangtan Boys ya habían registrado su nombre en la historia al liderar la lista que registra las canciones más populares en Estados Unidos por dos semanas consecutivas.

A su ingreso al chart, el pasado 31 de agosto, BTS se consagró como el primer acto coreano en lograr un N°1 en el Hot 100 con 33.9 millones de streams y 300.00 en ventas combinadas. Con 265.000 descargas, “Dynamite” tuvo el debut con mayores ventas digitales desde “Look what you made me do” de Taylor Swift.

Para su tercera semana, estas llegaron a 136.000 unidades. Con ello se convierte en la primera canción en tener tres semanas seguidas de descargas superiores a la cantidad mencionada, algo que no ocurría desde “Closer”, tema de The Chainsmokers en el 2016.

Dynamite en Billboard tercera semana. Foto: Billboard Charts

En un compilado de las mejores ventas digitales del 2020, BTS sigue a la cabeza con las tres primeras posiciones.

1. “Dynamite” (s1): 265.000

2. “Dynamite” (s2): 182.000

3. “Dynamite” (s3): 136.000

4. “WAP”: 125.000

En vista al éxito de “Dynamite” a nivel internacional, y sobre todo en el mercado estadounidense, BTS ha recorrido diversos medios en Corea del Sur e incluso recibieron felicitaciones del presidente Moon Jae In, mandatario de su país.

Se sabe que los artistas están preparando un próximo álbum el cual debe lanzarse antes de finalizar el 2020.

