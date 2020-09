Oh In Hye, actriz coreana de 36 años de edad, fue hallada inconsciente en su vivienda ubicada en la ciudad de Incheon este lunes 14 de setiembre (KST).

Los bomberos habrían acudido a la mujer al promediar las 5.00 a. m. y la encontraron con un paro cardiorespiratorio, según indica el reporte de la policía de Yeounsu Incheon a los medios locales.

La actriz recibió de inmediato reanimación cardiopulmonar junto a otros procedimientos de primeros auxilios y fue llevada de emergencia al hospital más cercano. Fue en el centro de salud donde se estabilizó su frecuencia respiratoria y cardíaca.

De acuerdo a la información de un oficial a MK Sports, la llamada de alerta la había hecho un amigo tras no poder contactar a Oh In Hye. La policía investiga la causa, aunque no se descarta que haya tratado de un intento de suicidio. Señalaron que tendrán mayores detalles cuando la actriz recupere la conciencia.

¿Quién es Oh In Hye?

Oh In Hye inició su carrera como actriz en el 2010 y su papel debut fue la película Sin of a family. En televisión protagonizó el Kdrama de un episodio Return Home de KBS2 en el 2012 y tuvo un cameo en Maui o The horse doctor (2013) de MBC.

No obstante, en su portafolio predominan los proyectos en cine, tales como “A Journey with Korean Masters” o “The plan” (2014). Ese fue el último trabajo profesional de Oh In Hye en el plató.

A pesar de ello, la actriz se mantenía activa en redes sociales y había iniciado un canal de YouTube.

