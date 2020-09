El 13 de septiembre aconteció un esperado evento para los fans de MONSTA X. Minhyuk y Wonho (exintegrante) pisaron un mismo show musical televisado por primera vez después de casi un año.

Como se recuerda, Wonho dejó la boyband del K-pop en octubre del 2019 tras involucrado en una deuda. A la polémica se sumó una investigación por presunto consumo de marihuana, de la cual quedó absuelto durante la primera mitad del 2020.

Wonho, solista y productor coreano de 28 años y exmiembro de MONSTA X. Foto: @official__wonho

Poco después retomó las riendas de su carrera como artista de la agencia Highline Entertainment con la que debutó oficialmente a inicios de septiembre con el miniálbum Love synonym #1: Right for me.

Como parte de la etapa promocional, fue programada su asistencia para el 13 de septiembre en Inkigayo, programa musical de la SBS conducido por su excompañero Minhyuk, Naeun de APRIL y Jaehyun de NCT.

La edición se convertiría en la primera interacción pública entre los antiguos compañeros de boyband, por lo que muchos fans esperaban los resultados.

Wonho antes de su aparición en Inkigayo. Foto: @official__wonho

Llegado finalmente el día, Wonho compartió selcas previas a su acto y cuando tocó su turno en el escenario, fue introducido por Jaehyun y Naeun.

Mientras ellos anunciaban al solista, esta fue la reacción de Minhyuk.

El exmiembro de MONSTA X presentó “Open mind”, canción que tuvo una respuesta entusiasta por parte de los espectadores.

Si bien de manera posterior no hubo más oportunidad de un acercamiento entre los famosos coreanos, quedó para el recuerdo sus respectivas publicaciones en Twitter una vez finalizado el show.

Mientras Wonho compartió su performance y retuiteó múltiples post de SBS, Minhyuk actualizó la cuenta grupal con nuevas selfies acompañadas del siguiente mensaje, “Minmoong apareció en Puppygayo. ¿Dolió...? Cuando caíste del cielo”.

Wonho tras la edición de Inkigayo. Foto: @official__wonho

Minhyuk tras la edición de Inkigayo. Foto: @OfficialMonstaX

MONSTA X, últimas noticias:

