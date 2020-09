Muere el cantante Jo Yoong a causa de un accidente de tránsito

La música indie coreana está de luto. Jo Yoong, quien fuera parte de la banda acústica An introduction of youth (청춘학개론), falleció el 10 de septiembre a los 26 años luego de sufrir un accidente de tránsito

Mojo People Records, agencia que lo representaba, confirmó la noticia y anunció que el funeral se realizará de acuerdo a los protocolos sanitarios.

El CEO Kim Seung Nam que había trabajado con el vocalista explicó que Jo Yoong había conseguido un empleo como repartidor de comida a medio tiempo por dificultades económicas. Cabe precisar que con la pandemia, las actividades musicales de artistas indie (shows en vivo o tocadas en calle) se paralizaron.

“Él estuvo trabajando toda la noche. En la madrugada del 10, un camión chocó su motocicleta y él ya no reaccionó”, comentó el ejecutivo para SpoTVNews.

“Jo Yoong trabajaba mucho en su música. Espero que muchas personas escuchen y recuerden sus canciones para que no esté solo en su viaje”.

El dueto Theories of youth debutó en el 2014 y comenzaba a abrirse paso en la escena K-indie. Foto: composición

¿Quién era Jo Yoong?

Jo Yoong era un vocalista y compositor que formó la banda acústica An introduction of youth (también traducido como Theories of youth) en el 2014 junto a la cantante Lee Si Young.

Ambos lanzaron canciones como “Excitement”, “I’m thinking of you” y “Twenty", con versos escritos por Yoong.

El dueto también participó en OST de Kdramas como The Rose of Sharon has bloomed y Super Family 2017. Ese año, Jo Yoong también tuvo una colaboración con la intérprete Juniel en el sencillo “Which star did you come from”.

