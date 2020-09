A un mes de su estreno por tvN, The tale of the nine tailed es uno de los dramas con mayor expectativa en la segunda mitad del 2020. Fans de las producciones coreanas están ansiosos de ver nuevamente a Kim Bum, quien unirá su talento al de los protagonistas Lee Dong Wook y Jo Bo Ah.

El artista reconocido por su participación en Boys over flowers vuelve este año a la televisión después de 24 meses de hiatus por el servicio militar.

PUEDES VER Boys over flowers: así luce Kim Bum a 11 años del dorama

Apenas salió del ejército, sus admiradores no dejaron de halagar su apariencia. Ya que, a sus 31 años, el actor aparenta varias primaveras menos.

De acuerdo a las nuevas imágenes de The tale of gumiho, el Kdrama sacará provecho a la ‘eterna juventud’ del actor.

Desliza para ver más fotos promocionales de Tale of Gumiho, drama de Kim Bum y Lee Dong Wook. Créditos: tvN

En contraste a los primeros tráilers en los que se veía al personaje de Yi Rang (mitad gumiho-mitad humano) con una apariencia imponente, los nuevos stills muestran a un hombre que a todas luces destila ingenuidad e inocencia.

The tale of the nine tailed: Jo Bo Ah y Kim Bum. Foto: tvN

Con la descripción provista por tvN, las fotos retratan la escena en que él se encuentra con Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), una productora de televisión que investiga mitos urbanos. Su motivación para ir detrás de los más curiosos enigmas es debido a la inexplicable desaparición de sus padres hace 21 años.

Respecto a la escena, Nam Ji Ah conversa con el joven que viste anteojos y mantiene un rostro amigable hasta que escucha algo a la distancia que hace que su expresión cambie a una de recelo.

The tale of the nine tailed: Jo Bo Ah y Kim Bum. Foto: tvN

The tale of the nine tailed: Jo Bo Ah y Kim Bum. Foto: tvN

De acuerdo tvN vía OSEN, esta habría sido la parte que causó más impacto en Kim Bum y Jo Bo Ah durante la lectura del guion. También fue la primera secuencia que grabaron juntos.

Dato clave: The tale of the nine tailed se estrenará el 7 de octubre.

PUEDES VER Jo Bo Ah confronta a Lee Dong Wook en nuevo tráiler de Tale of gumiho [VIDEO]

Kim Bum, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.