Cumpleaños de Namjoon: ARMY peruanos dedicaron un emotivo video al líder de BTS

Como cada año, los ARMY peruanos se organizaron para realizar un homenaje al líder de BTS, Kim Namjoon. En esta oportunidad, produjeron un video y realizaron importantes donaciones a nombre del artista surcoreano.

A través de las cuentas oficiales de BTS Perú y RM Perú en redes sociales compartieron los proyectos que concretaron en el marco de las celebraciones por el cumpleaños del líder de los Bangtan Boys.

El primer evento fue denominado ‘Sky memories for Namjoon’, que muestra diferentes clips de ARMY dedicándole mensajes de agradecimiento.

“Namjoon eres mi inspiración para seguir mis sueños y desearía ser algún día el hombro en el que puedas apoyarte”. “Eres modelo a seguir y deseo ser esperanza para ti”. “Perú te ama más que el mismo amor, Kim Namjoon”. Fueron algunas de las frases que registraron los fanáticos.

En este video también se incluyó a ARMY de otros países, como Colombia, Honduras, Ecuador y Argentina.

#NamjoonDay Peruvian🇵🇪 Golden ARMYs and ARMYs all over the world wish the happiest 27th birthday to @BTS_twt Kim Namjoon, who always gives us reasons to live 🐨



Hope these words could reach to you, no matter how far you are. We love you more than love!#thank_you_남준이가_돼줘서 pic.twitter.com/TUTVu1qAgy