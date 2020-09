Superaron todas las expectativas. Los dramas 2gether: the series y Still 2gether se han convertido en un éxito no solo en Tailandia, sino a nivel internacional. Ambas cuentan la historia de Sarawat y Tine producida por GMMTV y están inspiradas en los libros de JittiRain.

Este 11 de septiembre se emitirá el último capítulo de la serie BL tailandesa protagonizada por Bright Vachirawit y Win Metawin, por lo que sus fans esperan que este no sea el final.

En febrero de 2020, GMMTV apostó por una nueva historia de JittiRain y produjo 2gether: the series, cuyas cifras de audiencia superó a varias de sus producciones anteriores.

Y debido a este éxito, la creadora fue motivada a escribir un tercer libro y GMMTV no dudó en volver apostar por Sarawat y Tine.

Por ello, en agosto 2020 se empezaron a transmitir nuevos capítulos de la serie.

Tal y como indicamos líneas arriba, el 11 de septiembre llega a su fin y se abren muchas posibilidades.

Al respecto, Bright Vachirawit y Win Metawin confirmaron en una entrevista para que volverán a actuar juntos, pero no dieron más detalles.

Por una parte, los fans piden que JittiRain realice un nuevo libro, que sea adaptado por GMMTV y los mismos actores.

Mientras que otros, proponen que Bright Vachirawit y Win Metawin sigan trabajando juntos en una nueva producción.

Los fans, por su parte, esperan nuevas noticias sobre el futuro de la historia de Sarawat y Tine. Recuerde que desde la sección Cultura Asiática de Diario La República podrán seguir manteniéndose informados sobre las últimas noticias de dramas tailandéses, coreanos, chinos y más.

Still 2gether, últimas noticias

