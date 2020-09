El 10 de septiembre NH Media ha confirmado la participación de su artista Jun en la próxima serie de Netflix, P.D. Los fans del grupo K-pop U-KISS celebran que ahora el talento actoral del maknae será mostrado a través del ambicioso proyecto que alista el servicio internacional.

Con anterioridad el famoso coreano de 23 años mostró su don interpretativo en series emitidas por canales de televisión como OCN, tvN y SBS, y vía web en el caso de su drama debut Special meal in wonderland.

Lee Jun Young (Jun de U-KISS) es un actor, rapero, cantante y bailarín coreano de 23 años. Foto: NH Media

En esta ocasión su trabajo llegará al amplio público de Netflix a través de la serie basada en el popular webtoon D.P dog day del creador Kim Bo Tong.

El K-drama dirigido y adaptado por Han Joon Hee, realizador de las películas Coin locker girl y Hit-and-run squad, contará la historia de un soldado de la armada coreana que tiene como misión atrapar a militares desertores. Su estreno se programó para 2021.

La nueva serie de Netflix estará inspirada en el webtoon D.P dog day. Créditos: Kim Bo Tong.

De esta manera, Jun se une al elenco confirmado la semana pasada en el que figuran Jung Hae In de A piece of your mind (tvN, 2020) y Goblin (tvN, 2016-2017), Goo Kyo Hwan, Kim Sung Kyun y Son Seok Gu.

Mientras tanto, ultima detalles para el lanzamiento en octubre de la nueva comedia romántica de 32 capítulos del canal MBC Please don’t meet him, que protagoniza junto a Song Ha Yoon.

