HyunA reaparece y habla sobre su estado de salud [VIDEO]

La solista HyunA, quien tuvo que retrasar su comeback programado para finales de agosto por razones de salud, reapareció a través de un video en sus redes sociales, donde contó detalles de su tratamiento y agradeció el apoyo de sus fans.

La artista compartió desde su cuenta en Instagram (donde tiene más de 14.1 millones de seguidores) una grabación dirigida a sus fans. Este post tuvo más de 362.000 reproducciones y miles de comentarios.

La traducción de lo que HyunA dijo en su video fue el siguiente:

“Estoy haciendo ejercicio, y también gracias a que los fans me animan, me siento mejor cada día que pasa. Esta vez, mucha gente estuvo conmigo mientras me preparaba para mi regreso, y siento mucho no haber podido cumplir mi promesa. Estoy subiendo de peso y tratando de recuperar mi salud. Dijeron que mantener el peso es lo más importante. Espero que todos ustedes también se encuentren bien de salud".

Aquí el video completo de Instagram.

Como se recuerda, HyunA debió realizar su comeback el 26 de agosto con su sencillo “Good girl”, pero la empresa P NATION emitió un comunicado urgente el 22 de agosto, en el que señalaba que su artista estaba sufriendo un ataque de vasovagal.

El pasado 7 de agosto, la artista surcorena compartió también desde su cuenta de Instagram un extracto de las grabaciones de su MV.

HyunA, últimas noticias

