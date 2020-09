EXO: Chanyeol se une a la fiebre de Among Us y organiza partidas con fans

Park Chanyeol, integrante de EXO, ha sido cautivado por el furor de Among us y ha decidido compartir la diversión con sus fans. En los últimos dos días (9 y 10 de setiembre), el rapero estuvo creando salas privadas y compartiendo el código en la app Lysn, en el fancafe exclusivo para EXO-L.

Desde que el carismático músico comenzó esta dinámica, los fanáticos han estado pendientes de recibir las contraseñas. Como cada sala solo puede recibir a 10 personas, la competencia entre los miles de usuarios que pugnaban por ser admitidos fue intensa.

PUEDES VER K-pop: Top 20 de artistas con mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify

Sin embargo, aquellos afortunados que jugaron con Chanyeol no dudaron en revelar su experiencia en Twitter y halagaron las habilidades del idol en el juego de estrategia.

Una fan latina que logró ingresar a una sala narró que el idol fue muy amable al notar que ella no hablaba coreano, por lo que estuvo traduciendo para ayudarla.

El rapero usa el usuario LOEY y el skin de policía. En la captura se ve cuando pregunta por la ubicación de la admiradora que usa el nickname ‘ELIZA’.

Chanyeol jugando Among Us con fans. Foto: Twitter

Chanyeol jugando Among Us con fans. Foto: Twitter

“Chanyeol prácticamente me decía qué hacer, dijo los colores en inglés, me preguntaba en inglés y me decía cuándo debía dar skip. Se tomó esas molestias conmigo”, comentó la EXO-L en Twitter.

Algunos han comentado que el juego sirvió como una especie de fansign virtual. Esta anécdota de una seguidora de Suecia con el usuario ‘IKEA’ también pudo mostrarle que en su país había muchos admiradores de EXO.

Chanyeol jugando Among Us con fans. Foto: Twitter

Chanyeol jugando Among Us con fans. Foto: Twitter

“Esto fue antes de que comenzara el juego, luego nos mataron a los dos primero, así que conversamos como fantasmas. Su inglés es muy bueno”, explicó.

Yeol incluso comentó que quería visitar ese país para estudiar música, a lo que la fan replicó que podía ser su guía.

El integrante de EXO podría volver a jugar Among Us en una próxima ocasión, por lo que estos son algunos tips para intentar unirte a sus partidas:

Chanyeol jugando Among Us con fans. Foto: Twitter

- Descarga la app Lysn y crea tu cuenta en el fancafe de EXO, si aún no lo tienes.

- Las notificaciones llegan con retardo, por lo que si Chanyeol anuncia una hora para jugar debes refrescar constantemente la app.

- Filtra las respuestas para que solo aparezcan las actualizaciones de artista.

- En la plataforma de Among Us, asegúrate de que el servidor que uses sea el de Asia.

PUEDES VER Among Us: conviértete en el mejor impostor con estos sencillos trucos para ganar todas tus partidas

EXO, últimas noticias

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.