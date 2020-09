A solo un mes de celebrar su segundo aniversario de debut, ATEEZ ha sido acreditado por primera vez con el platino del Album Chart de Gaon. Además, la boyband del K-pop se convirtió en ‘million seller’ tras registrar más de 1 millón de discos vendidos en toda su carrera.

Como parte de un sistema implementado por la Asociación de la Industria de Contenidos Musicales de Corea en 2018, la música lanzada a partir del 1 de enero de ese año tiene la oportunidad de ser acreditada como platino por Gaon Chart.

Para poder conseguirlo, un álbum o mini álbum debe vender más de 250.000 copias. Por su parte, las canciones deben registrar 100 millones de reproducciones o 2,5 millones de descargas.

El 10 de septiembre (KST), Gaon Chart reveló el nuevo lote de certificación platino que trajo entre sus resultados la primera acreditación del tipo para el octeto del K-pop por el rendimiento de ZERO: FEVER Part.1 según registro mensual.

ATEEZ en álbum Zero: Fever Part. 1. Crédito: Instagram KQ Entertainmen

ZERO: FEVER Part.1 fue lanzado el pasado 29 de julio como el quinto mini álbum de la boyband. Contiene siete temas musicales, incluyendo la canción promocional INCEPTION por la que se llevaron trofeos de The Show (SBS) y Show Champion (MBC).

Con el anuncio del certificado platino llegó otra sorpresa: ATEEZ oficialmente se convirtió en ‘million seller’ al sobrepasar el millón de ventas totales (desde TREASURE EP.1: All to zero hasta ZERO : Fever Part.1) en el Album Chart de Gaon.

Los logros del octeto conformado por Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho son celebrados por ATINY a nivel global con tendencias como #ATEEZWorldDomination.

ATEEZ en el MV de “THANXX”. Crédito: Instagram KQ Entertainmen

ATEEZ, últimas noticias

