Why was Sulli uncomfortable?: lanzan teaser que destaca el testimonio familiar [VIDEO]

El documental ‘Why was Sulli uncomfortable?’ (o en español: ¿Por qué no estaba cómoda Sulli?) de la cadena MBC y DocuPlex ya tiene fecha de estreno. En un reciente adelanto se muestra el ámbito familiar y las controversias que tuvo la fallecida artista surcoreana.

Según describe la productora, este reportaje es sobre la carrera como idol K-pop de quien en vida fue Choi Jin Ri (nombre verdadero).

Desde su debut como actriz infantil, tuvo momentos claves en su vida. También tuvo un paso como miembro de f(X). De igual forma, se explorará el significado de los videos e imágenes que compartía a través de las redes sociales y los recuerdos que tiene su familia.

En el primer teaser se pudo ver que sus ex compañeros de SM Entertainment, como Tiffany de SNSD participarán en el documental ‘Why was Sulli uncomfortable?’.

Además de clips de sus primeros pasos en las industria del entretenimiento cuando a penas era una niña.

Mientras que en el segundo teaser lanzado el 9 de septiembre en YouTube, mostró el lado más íntimo de la familia de Sulli.

En este adelanto, apareció la madre de la recordada idol K-pop contando detalles de la infancia de su hija.

Sobre ‘Why was Sulli uncomfortable?’

El estreno de ‘Why was Sulli uncomfortable?' está programado para el 10 de septiembre a las 10.50 p. m. (KST) por el canal MBC.

La sinopsis que maneja el documental, según la producción, posee la siguiente traducción al español:

“Se dice que su muerte fue una decisión extrema debido a comentarios de odio en internet. Sin embargo, conoceremos sobre el dolor que sintió Sulli, del que no sabíamos hasta que tomamos la decisión (de realizar el documental) a través de historias de familiares, amigos y colegas.

Sulli, una vida corta, pero intensa. Los mensajes y las verdades ocultas que lanzó a nuestra sociedad por primera vez en ‘Why was Sulli uncomfortable?’".

Sulli, últimas noticias

