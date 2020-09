Kim Hyun Joong sigue enamorando a HENECIA con su talento. Después de mostrar el proceso creativo de un MV de bajo presupuesto con la promesa de estrenarlo en una semana, el artista publicó su obra terminada dejando maravillados a sus fans.

A inicios de septiembre, el famoso coreano de 34 años compartió un nuevo video para la sección Everyday Joong de su canal en YouTube.

Kim Hyun Joong mostró cómo grabó MV de bajo presupuesto. Foto: Captura YouTube kimhyunjoong606

En el mismo, se retó a realizar un MV para su tema “Paradise” con el menor presupuesto posible, a fin de mostrar a sus fans el proceso de creación donde fungió como actor, productor y director del primer clip que dirige.

Según compartió, gastó 80.000 wones (238 soles peruanos aproximadamente) para adquirir los únicos accesorios que usó: 96 velas electrónicas. Respecto a la locación de filmación, usó su estudio de prácticas como único set.

A lo largo del video de Everyday Joong, se aprecia el esfuerzo del también actor por sacar adelante su proyecto. Aún con temores por aspectos técnicos referidos a la iluminación, mostraba confianza en los resultados finales que prometió mostrar en una nueva actualización semanal.

Finalmente, llegó el esperado día y el recordado ‘Jihoo’ de Boys over flowers estrenó el anticipado video que dicho sea de paso, es el primer MV de “Paradise”, balada incluida en el álbum de estudio New way lanzado en febrero del 2019.

Mira aquí el trabajo que ha sido recibido con palmas por los fans HENECIA.

