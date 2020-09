Chen de EXO: estrenan OST del idol para el K-drama ’Do you like Brahms?’

El 8 de septiembre, los fanáticos de EXO fueron sorprendidos con el lanzamiento del nuevo OST del drama ’Do you like Brahms?’, debido a que Chen fue la voz principal del tema musical titulado “Your moonlight”.

El canal SBS fue el encargado de publicar la canción de Kim Jongdae, nombre verdadero de Chen, desde su canal oficial en YouTube y otras plataformas de música.

Los EXO-L no se quedaron atrás y volvieron tendencia mundial los siguiente hashtags: #OurMoonlightCHEN, #SM_Protect_EXO y #에스엠_엑소_보호해.

No solo los fans apoyaron el nuevo OST de Chen, también lo hicieron sus compañeros de EXO, Chanyeol y Sehun.

Los miembros del grupo K-pop de SM publicaron una captura del nuevo single de Jongdae desde sus historias de Instagram.

Chanyeol promocionando “Your moonlight” de Chen de EXO. Créditos: @real__pcy

Sehun promocionando “Your moonlight” de Chen de EXO. Créditos: @oohsehun

Cuenta de EXO promocionando “Your moonlight” de Chen. Créditos: @weareone.exo

Sobre ‘Do you like Brahms?’

Es un drama que se estrenó el pasado 31 de agosto por el canal SBS, y se transmite cada lunes y martes a las 10.00 p. m. (KST).

El dorama protagonizado por Kim Min Jae y Park Eun Bin cuenta la historia de estudiantes de una exitosa escuela de música, que deberán afrontar difíciles situaciones para poder cumplir sus metas.

“Your moonlight” de Chen

Aquí puedes ver el video oficial del OST “Your moonlight” de Chen para el drama ‘Do you like Brahms?’.

“Your moonlight” de Chen en español

Fue bueno tenerte al final del camino

Que he caminado varias veces

Todavía soy feliz por eso

El camino por el que siempre vamos juntos

Quiero que te quedes conmigo para que no cambie

A mi lado...

Puedo ver cómo me iluminas con tu luz de luna en mis sueños

No importa cuántas veces mire tu cielo, soy feliz

Siempre eres un sueño para mí

Y es suficiente

