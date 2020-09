Jo Bo Ah confronta a Lee Dong Wook en nuevo tráiler de Tale of gumiho [VIDEO]

Tale of the nine tailed lanzó un nuevo video adelanto que incluye el encuentro de Lee Dong Wook, quien da vida al gumiho Yi Yeon, con la productora de televisión interpretada por Jo Bo Ah.

El nuevo Kdrama de tvN que se emitirá en octubre es un acercamiento distinto a las leyendas de los gumiho, criaturas mitológicas conocidas como zorros de nueve colas. En la mayoría de producciones anteriores solo se había mostrado la versión femenina de dichos seres, pero este drama expondrá también a los del sexo opuesto.

Como se mencionó antes, Yi Yeon (Lee Dong Wook) es el personaje central, quien a pesar de su naturaleza sobrenatural logra establecerse en la ciudad y ocultar su verdadero yo de los humanos.

Sin embargo, una mujer llamada Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) parece notar que este atractivo hombre tiene algo fuera de lo común. Ella, una productora de televisión que investiga mitos urbanos, lo sienta frente a la cámara y comienza una tensa charla.

Yi Yeon le pregunta “¿Qué clase de persona es la que buscas?”.

Nam Ji Ah no teme responder. “Lo que estoy buscando no es una “persona”. Y creo que ya lo encontré”, afirma.

Entre raudos vistazos se muestra a Lee Dong Wook mientras camina bajo la lluvia y a la productora que es testigo de un accidente.

Jo Bo Ah en Tale of gumiho. Foto: captura YouTube

Kim Bum, en su personaje del gumiho Yi Rang y medio hermano de Yi Yeon, también figura brevemente y deja ver su característica sonrisa.

Hasta el momento se mantiene en reserva la imagen que tendrían los personajes al adoptar forma animal, uno de los principales desafíos para el equipo de efectos visuales.

The tale of gumiho o Tale of the nine tailed tenía programado su estreno para el 7 de octubre, pero debido a los retrasos en algunas producciones del mismo canal por la COVID-19 ha dejado en espera el día exacto de emisión.

