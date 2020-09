SHINee: Taemin toma los charts con su nuevo álbum Never gonna dance again: Act.1

Pese a la filtración no autorizada del tema promocional de su nuevo disco, Taemin de SHINee realiza un regreso musical exitoso.

El 7 de setiembre a las 6 p. m. (KST), el idol del K-pop lanzó Never gonna dance again: Act.1, tercer álbum de su carrera en solitario que contiene 9 temas incluidos, el prelanzamiento “2 KID” y el track principal “Criminal”.

Never gonna dance again: Act. 1, tercer disco de Taemin. Foto: SM Entertainment

Días antes del estreno oficial, la canción promocional fue incluida en un show del famoso coreano sin el consentimiento del mismo, lo que provocó preocupación en el artista por el recibimiento de su trabajo, según compartió en la aplicación Dear.U de Bubble.

En respuesta, los fans evidenciaron su malestar por la gestión de SM Entertainment. Algunos hablaron de sabotaje, recordando que recientemente un MV de Super M, grupo de la empresa donde participa Taemin, fue publicado en YouTube antes de la hora indicada y eliminado en cuestión de segundos.

Imagen promocional de Never gonna dance again: Act. 1, tercer disco de Taemin. Foto: SM Entertainment

Con todos estos problemas y la falta de respuesta por parte de la etiqueta, Never gonna dance again: Act.1 escala rápidamente en los charts musicales internacionales como iTunes, donde alcanzó el número 1 en Estados Unidos (All genre albums)

La filtrada canción “Criminal”, de igual manera es aclamada por los fans, ubicándose en el puesto 2 en Genie, y Bugs, mientras sube posiciones en Melon.

"Criminal" es la canción principal de Never gonna dance again: Act. 1, tercer disco de Taemin. Foto: SM Entertainment

Por su parte, el videoclip de la canción gana vistas en YouTube, llamando la atención por el concepto y la elaborada coreografía donde Lee Taemin hace gala de sus reconocidas habilidades como bailarín.

Aquí compartimos el MV “Criminal”, canción promocional del maknae de SHINee. En la galería ubicada en la parte superior de la nota encontrarás más imágenes de Never gonna dance again: Act.1.

