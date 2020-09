Park So Dam: curiosidades que todo fanático de la actriz coreana debe saber

Es 8 de septiembre en Corea del Sur, fecha marcada en el calendario de los seguidores de las producciones de dicho país debido a que Park So Dam cumple un año más de vida.

Horas previas a su fecha especial, la actriz regresó a la pantalla chica después de cuatro años gracias al estreno mundial de Record of youth. La protagonista compartió en Instagram su emociones por este anticipado trabajo.

Park So Dam en Instagram antes del estreno de Record of youth. Foto: @sodam_park_0908

Desde entonces, no brindó más actualizaciones; sin embargo, sus fans no pierden la esperanza de que comparta novedades en las próximas horas, cuando sea de día en su natal Corea del Sur.

Mientras tanto, aquí recordamos curiosidades que debe saber todo admirador de la artista que conquistó al mundo con su trabajo en la galardonada película Parasite (2019) y que se ya ganó un sitio privilegiado en el ámbito de los K-dramas con Cinderella and four knights (tvN, 2016).

Curiosidades sobre Park So Dam

-Nació el 8 de septiembre de 1991.

-Estudió en Chungshin Girls’ High School y recibió formación superior en Korea National University of Arts hasta su graduación en 2014.

-Reveló que su pasión por la actuación nació durante la secundaria, cuando asistió a ver el musical Grease.

-Mientras estudiaba en la universidad debutó como actriz, realizando su primer rol en la película de misterio Steel cold winter del 2013 (también conocida como Sonyeo).

Park So Dam en Steel cold winter del 2013. Foto: News Beezer

-Al inicio de su carrera fue rechazada de múltiples audiciones. Ante esta situación, optó por orientarse hacia el cine independiente.

-En junio del 2015 se estrenó The silenced, donde tuvo un rol secundario. Por su trabajo en esta película de terror fue premiada en la categoría Mejor nueva actriz del 16th Busan Film Critics Awards.

Park So Dam y Park Bo Young en The silenced. Foto: News Beezer

-Al mes siguiente debutó en los K-dramas, siendo la serie histórica Red moon el primer drama de su repertorio.

-Ese mismo año trabajó en otras películas que cimentaron su estatus como estrella revelación. Estas fueron Veteran, Sado y Black priest.

-En Black priest interpretó a una estudiante poseída. Ganó 6 premios por este trabajo.

-Realizó su primer protagónico en dramas a través de Because it’s the first time del 2015.

-Al año siguiente protagonizó el romance juvenil de tvN Cinderella and four knights, su cuarto drama y el más conocido de su repertorio a la fecha.

-Desde entonces se mantuvo alejada de la pantalla chica por cuatro años. Este 7 de septiembre del 2020 finalmente regresó con Record of youth, nuevo romance de tvN que protagoniza junto a Park Bo Gum.

-Ha trabajado en 19 películas y alista el estreno de 2 más para los próximos meses. Parasite, la galardona cinta del director Bong Joon Ho, es su film más conocido.

-En una entrevista del 2015 para Showbiz Korea, Park So Dam compartió que lo que más le gusta de su rostro son sus ojos. Ella afirmó: “Mis rasgos favoritos son mis ojos pequeños, (...) nadie puede imitarlos. Quiero contar muchas historias a través de mis ojos pequeños”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.