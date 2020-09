Es un regalo para sus fans. MAMAMOO confirmó que lanzará una canción especial el 10 de setiembre, lo que marca la primera producción del 2020 que une los talentos de sus cuatro integrantes.

La agencia RBW comunicó a los medios coreanos que se trata de un tema preparado como agradecimiento a los fans que han esperado nueva música de la exitosa girlband K-pop.

Agregaron como discreta pista que “el single ’Wanna be myself’ mostrará el color único de MAMAMOO, además de su carácter honesto y con la seguridad en sí mismas que las caracteriza”.

Se supo también que esta es una colaboración con la marca Andar, compañía que se especializa en ropa deportiva.

MAMAMOO lanza primer teaser de su single especial. Foto: RBW

El último comeback del grupo fue en noviembre de 2019, con su segundo full álbum en coreano Reality in Black, el cual promocionaron con la canción “Hip”, que llegó al primer lugar del US World Digital Song Sales.

Exceptuando el single japonés “Shampoo”, las integrantes de MAMAMOO trabajaron proyectos independientes durante el 2020.

Moonbyul sacó su primer EP llamado Dark side of the moon en febrero, Solar debutó como solista con “Spit it out” en abril, Hwasa volvió a reinar en los charts con su hit “Maria” en junio, mientras Wheein participó como artista invitada en canciones de los raperos DinDin y Peakboy.

Aunque cada una persiguió sus propios colores musicales durante la primera mitad del año, los fans extrañaban la exitosa sinergia que desborda el grupo cuando se unen en el escenario.

Si bien todavía no hay comeback oficial a la vista, varias fanbases se han propuesto darle a esta canción el mismo tratamiento que a los estrenos anteriores.

“Wanna be myself” podrá escucharse a partir de las 6 p. m. (KST) del 10 de septiembre.

