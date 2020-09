BTS y BLACKPINK ganan en los iHeart Radio Music Awards 2020

Luego de ocho meses desde el anuncio de los nominados a los iHeart Radio Music Awards, finalmente se reveló a los flamantes ganadores. BTS y BLACKPINK lograron llevarse la victoria en las categorías que competían.

La ceremonia de premiación estaba planificada para celebrarse el pasado 29 marzo. Sin embargo, tuvo que ser postergada al igual que otras galas tras el peligro de la pandemia. Tiempo después, en agosto, se informó que el evento se cancelaba pero la lista de ganadores se publicaría por las estaciones de radio y redes sociales de la compañía.

BTS competía en la categoría Best Music Video con el MV de “Boy with luv”, canción que lanzaron junto a Halsey en el 2019. Entre los 11 nominados también figuraba “7 rings” de Ariana Grande, “Con Altura” de J Balvin, “Kill this love” de BLACKPINK y “Señorita” de Camilla Cabello.

El 7 de setiembre, iHeart reveló que la banda surcoreana fue la ganadora. Acompañaron el anuncio con un video agradecimiento que, según el vestuario y estilo de cabello de los idols, fue grabado en febrero de este año.

Por otro lado, la segunda categoría relacionada a la banda y sus fans determinó al triunfador por votación en redes sociales hasta el 27 de marzo.

Por tercer año consecutivo, ARMY se coronó como Best Fan Army al superar a otros diez fandoms en interacciones acumuladas por Twitter.

“Ustedes han estado con nosotros y no hay palabras con la que podamos decirles lo mucho que significan para nosotros”, expresó el líder RM al felicitar al fandom por su triunfo.

Suga y Jin señalaron que gracias a ARMY han podido disfrutar sus siete años de carrera. Jimin reiteró: ”Nuestra música y presentaciones son para ustedes. Son nuestra esperanza y felicidad”.

BTS se presentará en el iHeart Radio Music Festival el 18 y 19 de septiembre, un evento que será transmitido de forma gratuita.

BLACKPINK en iHeart Radio Music Awards

El grupo femenino BLACKPINK también estaba nominado a la categoría de Favorite Music Video Choreography con el MV de “Kill this love”. Los coreógrafos Kyle Hanagami y Kyel Tutin agradecieron al fandom BLINK por darles la victoria.

