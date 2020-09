Tras los continuos éxitos de dramas coreanos en Netflix. El lunes 7 de septiembre de 2020 se estrena Record of youth, una producción de tvN y la plataforma de streaming que promete convertirse en la favorita del público.

El k-drama romántico, sobre la vida de un modelo que sueña con convertirse en actor, tiene como protagonistas a Park Bo Gum y Park So Dam.

A estas dos celebridades se les suman otros reconocidos actores. A continuación, te revelamos el elenco que tendrá Record of youth.

Actores del k-drama de Netflix

- Park Bo Gum en Record of youth

Park Bo Gum regresa a un rol protagónico en dramas coreanos luego de casi 18 meses, cuando participó en Encounter junto a Song Hye Kyo.

Si hablamos del dorama que llevó a la fama internacional al actor de 28 años (edad coreana), fue Love in the Moonlight junto a la actriz Kim Yoo Jung, donde le dio vida a Lee Yeong.

- Park So Dam en Record of youth

Tras el éxito de Parasite, la actriz Park So Dam regresa a los k-dramas con Record of youth y suma, de esta forma, su quinta producción en la pantalla chica.

Como sabemos, la artista surcoreana ha forjado su fama participando en películas que fueron un éxito de taquilla.

- Byun Woo Suk en Record of youth

El actor coreano Byun Woo Suk vuelve a un papel principal en Record of Youth. Como se recuerda, el primer protagónico lo obtuvo con History of walking upright, junto a Kang Mi Na.

- Kwon Soo Hyun en Record of youth

Kwon Soo Hyun ha trabajado en 12 producciones desde 2014, en lo que respecta a doramas. Ya que su debut oficial en la actuación fue con la película Dangerously Excited, en 2012.

Su papel más recordado fue en The smile has left your eyes, donde dio vida a Eom Cho Rong.

Apariciones especiales en Record of youth

El canal tvN confirmó, el 5 de septiembre, que cuatro actores conocidos realizarán una participación especial en Record of youth. Cabe mencionar que todavía no se ha indicado en qué capítulos aparecerán.

Se trata de Kim Hye Yoon (del drama Extraordinary you), Seo Hyun Jin (Black dog), Seol In Ah (Beautiful love wonderful life) y Kim Gun Woo (Catch the ghost).

La actriz Hyun Jin pidió mucho apoyo y amor a sus fans para Record of youth. “Espero con ansias este tipo de papel que me tocó en el drama”, indicó, al ser abordada por la prensa en la salida de su agencia.

Fotografía de la actriz Seo Hyun Jin. Créditos: OUI Entertainment

Tráiler del dorama Record of youth

Cada capítulo de Record of youth será emitido los lunes y martes a las 9.00 p. m. (KST) desde tvN para Corea del Sur, mientras que para el resto del mundo será por Netflix.

