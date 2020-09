En la noche del 15 de junio, cuando se celebraron los Baeksang Arts Awards 2020, era difícil predecir ganadores en la categoría de K-Dramas. La temporada traía nominados que habían conquistado al público y la crítica, como Crash landing on you, Hyena, When the Camellia blooms o Kingdom. Cada televidente tenía su opción favorita.

Lo mismo sucedía con la categoría de Mejor Actor, que presentaba a talentos de amplia trayectoria como Hyun Bin, Ju Ji Hoon o Namkoong Min.

Kang Ha Neul estaba sentado en el auditorio, nominado por su encantador rol del policía Hwang Yon Sik, cuando escuchó que él era el vencedor.

“Todavía no puedo creerlo”, admitió tres meses después de la ceremonia. “Pensaba que alguno de los actores seniors recibiría el premio y no pensaba ganar en absoluto. Solo estaba listo para felicitar al ganador”.

“Por mi personalidad, realmente no me gustan los eventos inesperados. Creo que no encajan conmigo. ¿Kang Ha Neul y un Baeksang? No se siente real. Es extraño tener este trofeo aquí”, señaló en conversación con el medio Ilgan Sports.

Sin embargo, el reconocimiento al mejor Actor no fue el único que recibió When the Camellia blooms. La historia de tvN con Gong Hyo Jin como heroína también se consagró con el anhelado Daesang.

Este logro trajo felicidad a todo el elenco, pero Kang tiene una reflexión particular sobre el hecho. “Nosotros trabajamos duro, pero los demás equipos seguro también se esforzaron. Algunos dicen que no les gusta el concepto de tener dos ganadores, pero a mí sí. Si pudiera, le daría un premio a todos”

Actualmente, el intérprete está grabando la película The Pirates 2: The Goblin Flag en la que interpreta a un guerrero. Por ello, apareció en la entrevista con una apariencia distinta a la que tiene acostumbrados a los televidentes.

Si bien Kang Ha Neul ha realizado roles de época con anterioridad, esta una de las pocas veces que se dejó ver con vello facial. Bromeó que usaba gorra porque tenía el cabello largo y no sabía como presentarse.

“Debo filmar mañana, por eso no pude afeitarme. Estamos grabando en todo el país y todavía no tenemos una fecha de estreno definida. Aún así, estén a la expectativa, por favor”, explicó.

Esta es la secuela del que fue un blockbuster en el 2014. En esta nueva aventura, la producción no solo ha invertido un jugoso presupuesto, sino que ha convocado a un variado elenco con la meta de repetir el éxito de su primera entrega.

