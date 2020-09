Actores coreanos que hablan español en los K-dramas [VIDEO]

Desde hace más de una década la comunidad de países latinoamericanos se ha convertido en un gran consumidor de K-dramas, por lo que diversas producciones se han animado a apostar por personajes que hablan en español y así se genere un intercambio cultural.

En este artículo te haremos una lista de todos los actores coreanos que hablaron en español como parte de los papeles que les tocó interpretar en conocidos dramas del país asiático.

En la lista encontrarás a actores como Lee Min Ho, Seo Ye Ji, Park Seo Joon, entre otros.

Park Shin Hye hablando español

La ’Princesa de los doramas’ cautivó a más de uno hablando en nuestro idioma con su personaje Jung Hee Joo en Memories of the Alhambra.

Este drama de Park Shin Hye y Hyun Bin se encuentra disponible en Netflix.

Park Seo Joon hablando español

Park Seo Joon puede presumir de hablar un español básico, el cual aprendió gracias a un amigo mexicano y puso en práctica en la serie de Viki, Youn’s Kitchen 2.

Im Yoona hablando español

La actriz y miembro de SNSD Im Yoona también sorprendió a sus SONE en el drama coreano The primer minister and I.

En este drama la actriz dio vida a Nam Da Jung junto a Lee Bum Soo y Chae Jung Ahn.

Seo Ye Ji hablando español

La intérprete de Moon Young en It’s okay to not be okay también mostró sus habilidades hablando español para la producción de Potato Star 2013QR3.

Aquí un extracto del drama de Seo Ye Ji con el papel de Noh Soo Young.

Lee Min Ho hablando español

Aunque no fue para un drama, Lee Min Ho se animó a dirigirse al público en general en nuestro idioma para una campaña de donación.

Aquí un extracto del clip del actor de The king: Eternal monarch.

