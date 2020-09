The king: Eternal monarch, uno de los K-dramas más esperados del 2020, vuelve a probar su éxito en la industria. Un informe económico de la productora Studio Dragon lo identifica como el proyecto que le dio las mejores ganancias a la empresa en el segundo cuartil del 2020.

De acuerdo a las cifras compartidas a SportWorld.kr, este periodo tuvo el mayor crecimiento con ventas que llegaron a 161 billones de wones, 25,9% más respecto al año previo. Las ganancias se aproximaron a los 17 billones de wones, 56,3% más que en el Q2 del 2019.

Kim Go Eun, Lee Min Ho

Para el medio Seul Economic, el analista Seongjin Hwang precisó que este crecimiento fue favorecido por la demanda de K-dramas en plataformas de streaming, como Netflix, que es la gran aliada de Studio Dragon para distribuir sus proyectos con mayor proyección internacional.

“En particular, las ganancias del extranjero representadas por Netflix muestran una tendencia a crecimiento”.

Si durante el primer cuartil Crash landing on you fue el producto emblema; para el segundo periodo, el que lideró las ganancias fue el drama protagonizado por Lee Min Ho y Kim Go Eun (coproducción con Hwa&Dam Pictures).

“El rendimiento de The king: Eternal monarch en el segundo cuartil ha registrado las ventas y márgenes más altos para Studio Dragon”, reafirmó Hwang sobre el drama que en su momento fue recibido con escepticismo por no liderar el rating en la televisión local.

En el tercer periodo (julio-setiembre) se aguarda los resultados de otro proyecto que también se posicionó entre lo más visto de Netflix: It’s okay to not be okay, drama creado y desarrollado por la compañía coreana.

PUEDES VER Kim Soo Hyun lidera lista de actores de K-dramas con más impacto en Corea

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.