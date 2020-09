BLACKPINK: The album ya superó los 800.000 discos vendidos en pre-orden, según YG

Diversos medios coreanos informan sobre el récord de ventas (en pre orden) que viene teniendo el primer álbum completo de BLACKPINK. En solo seis días han vendido más de 800.000 discos.

El 4 de septiembre, YG Entertainment anunció que la cantidad de pedidos anticipados de The album de ’BP’ esta cerca de conseguir el millón de copias vendidas.

Los 800.000 discos adquiridos del grupo K-pop en preventa suman un total de 530.000 copias en Corea del Sur. Mientras que en Estados Unidos se vendieron un total de 270.000.

Por ello, BLACKPINK se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en haber obtenido dicho número de álbumes despachados.

Como se recuerda, el inicio de la preventa de BLACKPINK: The album se dio el pasado 28 de agosto y la fecha programada de entrega es en octubre 2020.

Asimismo, YG Entertainment dijo que la versión limitada del primer disco completo de Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa se agotó a los pocos minutos de haberse iniciado la venta.

El comeback de BLACKPINK lleva una programación desde mayo, con el lanzamiento del tema “Sour candy” con Lady Gaga.

En junio, la rompieron con “How you like that”, tema que ganó 13 premios en programas musicales y se convirtió en el video más visto en YouTube.

Esta canción, ganó un premio en lo MTV Video Music Awards en la categoría Song of summer.

Asimismo se ubicó en el puesto 33 de los Billboard 100HOT y obtuvo el primer lugar en iTunes de más de 50 países.

Y en agosto, BLACKPINK y Selena Gomez estrenaron “Ice cream”, que fue el primer video colaboración en superar los 70 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

