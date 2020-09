Una vez más, Yoo In Na se une a la asociación Cochlea of Love para ayudar a infantes con discapacidad auditiva. El 3 de setiembre, la institución comunicó que la estrella de K-dramas financió la cirugía y tratamiento para un niño de dos años.

El menor había sido diagnosticado con un grado de sordera en su nacimiento; sin embargo, al producirse una pérdida auditiva neurosensorial súbita se determinó que debía recibir un implante coclear.

PUEDES VER She was pretty: actriz Hwang Jung Eum anuncia su divorcio tras cuatro años de matrimonio

Su caso fue tomado por la institución Cochlea of Love (también traducido como Snail of love) que busca financiar a pacientes de bajos recursos y les ayuda en su rehabilitación posquirúrgica para adaptarse al entorno. Una de las benefactoras de los niños que atiende esta entidad es la protagonista de Touch your heart.

Yoo In Na y Lee Dong Wook en Touch your heart. Foto: Hancinema

La madre del niño señaló que estaba preocupada tras recibir la noticia de la cirugía, pues ya pasaban dificultades económicas por la COVID-19. “Estoy feliz y agradecida con la donación. Continuaremos diligentemente con la terapia para que mi hijo pueda escuchar los bellos sonidos del mundo, como la voz de Yoo In Na”, declaró en el comunicado de la institución.

Cabe resaltar que este es el quinto niño al que la actriz de 38 años ha cubierto los gastos del costoso tratamiento. Los cuatro pacientes anteriores ya se encuentran en fase de terapia de lenguaje y se supo que Yoo In Na planea extender su ayuda a ocho casos adicionales.

Por otro lado, la famosa intérprete prepara su retorno a la televisión en una comedia romántica de la televisora MBC que protagonizará junto con Im Joo Hwan y Eric de SHINHWA. El proyecto que lleva el nombre de The spy who loved me apunta a estrenarse en octubre de 2020.

Nuevo K-drama de Yoo In Na se estrenará el 21 de octubre. Foto: MBC

PUEDES VER Actores coreanos que fueron pareja en varios Kdramas

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.