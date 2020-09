Actriz de She was pretty, Hwang Jung Eum, anuncia su divorcio tras cuatro años de matrimonio

Luego de una serie de rumores que circulaban entorno a la vida sentimental de Hwang Jung Eum, su compañía confirmó que solicitó el divorcio ante las autoridades tras casi cuatro años de casada.

El 3 de septiembre, la agencia de la recordada protagonista del K-drama She was pretty hizo público un comunicado en el que da a conocer sobre este proceso de separación del golfista y empresario Lee Young Do.

Este fue el anuncio de C-JeS Entertainment sobre el divorcio de la actriz surcoreana.

“Es cierto que Hwang Jung Eum envió una solicitud de mediación de divorcio. Nos aseguraremos de que las dos partes puedan negociar su separación sin problemas. Le pedimos que comprenda los detalles (...) no podemos divulgar más debido a la privacidad”.

Hwang Jung Eum se casó en 2016 con Lee Young Do en una ceremonia de la cual solo se supo gracias a las fotografías compartidas por C-JeS Entertainment.

A la boda de la actriz asistieron diversas personalidades. Kim Junsu de JYJ cantó “Drácula”, mientras que su colega Jung Sun Ah interpretó el tema “If only”.

Boda de Hwang Jung Eum. Créditos: C-JeS Entertainment

Hwang Jung Eum, ya era una actriz conocida en Corea del Sur, pero ganó fama internacional tras protagonizar el drama She was pretty.

La celebridad compartió roles con Park Seo Joon de Itaewoon class y Choi Siwon de SUPER JUNIOR.

She was pretty fue uno de los dramas más vistos de MBC durante su emisión entre el 16 de septiembre y 11 de noviembre de 2015. El éxito fue tal que fue traducido a varios idiomas incluyendo español, chino y japonés.

