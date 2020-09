A inicios del 2020, FNC reveló que este año preparaba el debut de un nuevo grupo de chicos, su nueva apuesta en el K-pop luego de cuatro años de haber presentado a SF9 tras el reality Neoz School.

El nombre de la boyband es P1Harmony y hará su debut a través de un formato tipo película en el que mostrará el concepto del grupo. Esta estrategia ha sido descrita como una mezcla de K-pop y K-movie.

La cinta se llama P1H: The star of a new world y pertenecerá al género de fantasía. Los protagonistas procederán de diferentes dimensiones y se unen para salvar al planeta de un virus que maximiza la violencia en la gente. El argumento está inspirado en las leyendas de Alkaid y Alcor.

Además de los seis integrantes del grupo, la película contará con la participación de Jung Yong Hwa de CNBLUE y el actor Jung Jin Young.

La compañía FNC también ha liberado un teaser de baile para presentar la identidad de los trainees que son parte del proyecto. Cuatro de los miembros son coreanos, uno es japonés y el restante, canadiense. En cuanto a las edades, se conoció que el promedio es de 16,8 años.

Integrantes de P1Harmony de FNC

Estos son los nombres y fotografías de presentación de los tres primeros integrantes de P1Harmony. Todavía se mantiene en reserva los detalles completos de sus perfiles y se aguarda la presentación de los siguientes tres miembros.

Keeho

Keeho, integrante de P1Harmony. Créditos: FNC

Theo

THEO, integrante de P1Harmony. Créditos: FNC

Jiung

Jiung, integrante de P1Harmony. Créditos: FNC

Soul (foto por revelarse)

InTak (foto por revelarse)

JongSub (foto por revelarse)

P1Harmony: Theo, Jongsub, Intak, Jiung, Soul, Keeho. Foto conceptual: FNC

