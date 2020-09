NCT: Jaehyun debuta como actor en la quinta temporada de Love playlist [VIDEO]

¡Es oficial! Jaehyun de NCT debutará como actor interpretando al personaje principal de Dear.M, la quinta temporada del famoso webdrama coreano Love playlist.

A inicios de agosto los medios informaron que el idol del K-pop recibió la oferta para el importante rol del drama. SM Entertainment confirmó los reportes alegando que su artista venía evaluándolo positivamente.

Jaehyun de NTC debuta como actor en la quinta temporada del webdrama Love playlist. Foto: Composición SM

Tras varias semanas de espera, el 3 de setiembre la producción de KBS anunció quiense son los artistas que conforman el elenco principal. Estos son Jaehyun de NCT, Park Hye Soo, Kim Sae Ron y Bae Hyun Sung, estos últimos volviendo a ser la pareja romántica que surgió al final de Love playlist 4.

De esta manera, a los 23 años el idol debuta como actor siendo además el primer integrante de la subunidad NCT 127 con un rol protagónico en series.

Conoce aquí todos los detalles hasta ahora revelados sobre su primer K-drama Dear.M, quinta temporada del webdrama romántico Love playlist que se emitió por primera vez en 2017.

¿De qué trata de Dear.M?

En el campus de la Universidad de Seoyeon se iniciará la búsqueda de “M”, un personaje anónimo mencionado en una publicación de la comunidad en línea cuyos rumores y misterios que le rodean afecta las relaciones cambiantes y los romances de varios estudiantes.

Dear.M es anunciado como una serie realista de romance juvenil.

Personajes principales de Daer.M

-Jaehyun de NCT es Cha Min Ho, un imaginativo e inteligente estudiante del segundo año de Ingeniería Informática que tiene en su mente una idea para crear una emocionante aplicación.

-Park Hye Soo es Ma Joo Ah, una alegre estudiante del segundo año de Administración de Empresas que nunca ha tenido novio y que, debido a su personalidad constantemente se inmiscuye en la vida de los demás. Ella y Cha Min Ho son mejores amigos desde hace 12 años.

-Kim Sae Ron y Bae Hyun Sung vuelven a ser Seo Ji Min y Park Ha Neul, personajes que se convirtieron en pareja en la etapa final de Love playlist 4 y que son muy queridos en la Universidad de Seoyeon.

Curiosidades sobre Dear.M

-La historia de Dear.M cuenta con el trabajo conjunto de Lee Seul, escritor de Love playlist, Park Jin Woo, director del drama musical to. Jenny y Seo Joo Wan, director de I hate going to work y Love revolution.

-La producción del drama compartió el 3 de setiembre, “Por favor, miren qué tipo de amor y preocupaciones experimentará cada uno de los personajes que están enredados con ’M’, así como cómo crecen en medio de una feroz competencia, en un contexto de diálogo identificable y dirección sentimental”.

-Dear.M se estrenará durante la primera mitad del 2021.

