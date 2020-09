K-dramas: famosos actores coreanos que cumplen años en septiembre [VIDEOS]

Septiembre del 2020 es una fiesta para los seguidores de los K-dramas, ya que algunos de los más famosos artistas del medio celebran su cumpleaños este mes.

Conoce aquí quiénes son estos actores coreanos y cuándo cumplen un año más de vida para que no te pierdas los festejos en las redes sociales.

Kim So Eun

Cumpleaños de Kim So Eun: 6 de septiembre

La recordada Gaeul de Boys over flowers (KBS2, 2009), regresó a los K-dramas con la comedia romántica aún en emisión Lonely enough to love (MBC Every 1), que protagoniza junto a Ji Hyun Woo.

Kim So Eun nació en la provincia surcoreana Gyeonggi, en 1989.

Kim So Eun interpretó a Gaeul en Boys over flowers (2009). Foto: Composición KBS2 / Instagram

Park So Dam

Cumpleaños de Park So Dam: 8 de septiembre

Luego de alcanzar la gloria por su desempeño en la galardonada de los Premios Oscar, Parasite (2019), Park So Dam regresa a los K-dramas con su primer trabajo desde Cinderella and the four Knights (2016). Hablamos del romance Record of youth que protagoniza junto a Park Bo Gum.

Curiosamente, este nuevo drama se estrena en Corea del Sur y en Netflix un día después del cumpleaños de la actriz. Además, desde el 1 de septiembre Parasite se encuentra disponible en el servicio de streaming. Cabe resaltar que la famosa coreana nació en 1991.

Park So Dam, actriz de la película de Bong Joon Ho, Parasite, ganadora a Mejor película de los premios Oscar. Foto: difusión.

Jung Il Woo

Cumpleaños de Jung Il Woo: 9 de septiembre

El actor que ostenta de múltiples K-dramas históricos como The moon that embraces the sun (2012), este año protagonizó la comedia moderna Sweet munchies al lado de la exidol K-pop Kang Ji Young.

Nació en Seúl, capital de Corea del Sur, en 1987.

Jung Il Woo, doramas, The Moon That Embraces the Sun

Lee Jong Suk

Cumpleaños de Lee Jong Suk: 14 de septiembre

Los fans esperan el regreso de Lee Jong Suk, actor que conquistó con sus trabajos en K-dramas como Pinocchio (SBS, 2014-2015) y Romance is a bonus book (tvN, 2019).

El famoso coreano nació en la ciudad de Suwon en 1989.

Lee Jong Suk, actor, modelo y MC surcoreano. Foto: A-MAN Project

Song Joong Ki

Cumpleaños de Song Joong Ki: 19 de septiembre

El 2020 es un gran año para el recordado galán de Descendants of the sun (KBS2, 2016), ya que se encuentra inmerso en sus proyectos en el rubro de la actuación como su próxima película Space sweepers. Además, recientemente se confirmó su protagónico en el K-drama Vincenzo (tvN, 2021).

Song Jong Ki, exesposo de Song Hye Kyo, nació en Daejeon, Corea del Sur, en 1985.

Song Joong Ki

Kim Yoo Jung

Cumpleaños de Kim Yoo Jung: 22 de septiembre

Es una de las jóvenes actrices coreanas más famosas a nivel mundial, con más de 30 K-dramas desde su temprano debut en 2004, cuando apenas tenía 5 años (edad internacional).

Kim Yoo Jung, quien este año protagonizó la comedia romántica Backstreet rookie (SBS) junto a Ji Chang Wook, nació en 1999 en Seúl.

Kim Yoo Jung, actriz, modelo y cantante coreana. Foto: Composición Sidus HQ

Ryu Jun Yeol

Cumpleaños de Ryu Jun Yeol: 25 de septiembre

Se ganó el cariño del público con su trabajo en el recordado drama Reply 1988 (tvN, 2015 - 2016). Aunque desde entonces solo participó en un K-drama más, tiene una fructífera carrera en el cine.

Recientemente Ryu Jun Yeol modeló para la revista Dazed Korea, donde habló sobre su próximo film con Kim Woo Bin y So Ji Sub, Alien.

El novio de la también protagonista de Reply 1988, Lee Hye Ri, nació en la ciudad surcoreana de Suwon, en 1986.

Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol y Lee Hye Ri protagonizaron el K-drama Reply 1988. Foto: tvN

Hyun Bin

Cumpleaños de Hyun Bin: 25 de septiembre

El galán surcoreano por excelencia también celebra su cumpleaños el 25 de septiembre. Después de volver a conquistar a la audiencia con su trabajo junto a Son Ye Jin en el K-drama Crash landing on you (tvN), el actor se enfocó en el largometraje que actualmente filma en Jordania, Bargaining (2021).

Hyun Bin nació en 1982 en Seúl.

Hyun Bin, actor de Crash landing on you. Créditos: VAST Ent.

Yoon Shi Yoon

Cumpleaños de Yoon Shi Yoon: 26 de septiembre

Conquistó a la audiencia por sus personajes en romances como Bread, love and dreams (KBS2, 2010), Me too, flower! (MBC, 2011) y su protagónico junto a Park Shin Hye, Flower boy next door (tvN, 2013). Este año, Yoon Shi Yoon retornó en el intrigante drama sobre mundos paralelos Train (OCN).

El actor, modelo y cantante nació en Incheon, en 1986.

Yoon Shi Yoon: actor, modelo y cantante coreano. Foto: MOA Entertainment

Joo Won

Cumpleaños de Joo Won: 30 de septiembre

Impresionó con su trabajo en el K-drama Good Doctor (KBS2, 2013). Después de tres años de ausencia tras protagonizar el romance histórico My sassy girl (SBS, 2017), volvió este 28 de agosto con Alice (SBS), la serie de ciencia ficción que ha dado de qué hablar entre los espectadores.

Joo Won nació en Seúl, en 1987.

Good Doctor fue uno de los K-dramas más premiados en el 2013 y 2014. Foto: KBS2

