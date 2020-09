De Parasite a Record of youth: Park So Dam y el K-drama que protagonizará para Netflix

La actriz Park So Dam marcó historia con Parasite y ahora regresa a los K-dramas de la mano de Park Bo Gum en una historia romántica para tvN y Netflix, llamada Record of youth.

La surcoreana de 29 años de edad inició su carrera en el 2013 en una película independiente llamada Steel cold winter e inició en el mundo de los K-dramas en 2015 con Red Moon.

Antes de convertirse en la estrella de Parasite, Park So Dam descubrió su vocación cuando era estudiante del nivel secundario, específicamente cuando asistió a ver el musical de Grease.

En una entrevista reveló que al ver a los intérpretes en escena muy felices y metidos en sus personajes, descubrió que quería dedicarse a la actuación toda su vida.

Y no fue fácil para Park So Dam porque cuando se encontraba estudiando en la Universidad Nacional de Artes de Corea del Sur fue en un mes a 17 audiciones de las cuales no fue aceptada en ninguna.

“Cuando me rechazaron, sentí que mi mundo se venía abajo. Sin embargo, no me detuve y continué”, declaró para un programa de variedades surcoreano.

Debido a esto empezó a actuar en cintas independientes y poco a poco se fue dando a conocer su talento por lo que intercalaba entre películas y K-dramas.

En 2016, ganó popularidad con su papel de Eun Ha Won en el drama Cinderella and four knights.

Pero no fue hasta 2019, que Park So Dam se convirtió en una estrella internacional, al dar vida a Gi Jeong en la película ganadora del Oscar, Parasite.

Posterior a este éxito continuó trabajando otras cintas coreanas como Fifth lolumn, Special cargo y Fukuoka.

Ahora Park So Dam se prepara para este 7 de septiembre, donde estrenará por todo lo alto, junto a Park Bo Gum, el drama Record of youth de tvN y Netflix.

Este dorama contará la historia de Sa Hye Joom (Park Bo Gum) un modelo popular que quiere convertirse en actor y en su intento se cruza con An Jung Ha (Park So Dam) una maquilladora que cambiará la perspectiva de ver la vida al protagonista.

El estreno de los capítulos de Record of youth serán todos los lunes y martes por tvN y Netflix a las 9.00 a. m. (hora peruana).

