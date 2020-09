Record of youth: Baekhyun de EXO, Chungha y más son confirmados en la line-up del OST

El nuevo drama coreano protagonizado por Park Bo Gum y Park So Dam, Record of youth, ha revelado una primera line-up de ensueño para su OST (banda sonora original).

Previamente se anunció que Seungkwan de SEVENTEEN cantará “Go”, el primer tema de la serie romántica a trasmitirse por tvN y Netflix.

Además se confirmó que el director a cargo de la banda sonora era nada menos que Nam Hye Seung, conocido por dar vida a la música que acompañó los aclamados K-dramas Goblin, Crash landing on you e It’s okay to not be okay.

Ahora revelaron quiénes son los artistas que completan esta alineación: Baekhyun de EXO, Wheein de MAMAMOO, Chungha, Kim Jaehwan, Lee Hi y J.Rabbit.

Chungha, Baekhyun de EXO y Wheein MAMAMOO. Foto: Composición SM / Rainbow Bridge World

La selección de los cantantes destacados como algunos de los mejores vocales del K-pop elevó las expectativas por el OST cuya primera canción “Go” será lanzada el 7 de septiembre a las 6.00 p. m. (KST).

Dos horas después de esto, se estrenará el primer capítulo de Record of youth en el canal coreano tvN y luego será trasmitido para el los fans internacionales a través de Netflix.

¿De qué trata Record of youth?

Record of youth introducirá al espectador en el fascinante mundo del modelaje de la mano de los personajes principales Sa Hye Joon, An Jung Ha y Won Hae Hyo, jóvenes que deberán enfrentarse a múltiples obstáculos para poder alcanzar sus sueños.

Sa Hye Joon es un modelo destacado, pero en realidad quiere ser actor por lo que intentará hacerse un nombre en el rubro. Sin embargo, deberá superar la falta de apoyo y presencia escénica.

An Jung Ha dejará su puesto en una importante empresa porque quiere convertirse en la mejor artista de maquillaje. Won Hae Hyo aspira a ser conocido por su talento y no por el peso de su apellido.

Elenco de Record of youth

-Park Bo Gum es Sa Hye Joon

-Park So Dam es An Jung Ha

-Byun Woo Suk es Won Hae Hyo

-Kwon Soo Hyun es Kim Jin Woo

Park Bo Gum, Park So Dam y Byun Woo Suk protagonizan Record of youth. Foto: tvN

