K-pop: Sunmi es elegida MC del renovado programa Get it beauty [VIDEO]

Get it beauty se renueva para ser lanzado como Studio get it beauty (Studio GB), una versión con contenido digital especializado que será conducida por Sunmi, famosa solista del K-pop.

El programa comparte información referida a la belleza desde sus inicios en 2006. Con el pasar de los años se convirtió en el principal show del rubro, siendo trasmitido por los canales de cable Olive y OnStyle, y plataformas como YouTube y V Live

Diversas celebridades coreanas pasaron por sus filas como MC o invitados para hablar de los secretos de su estilo de vida. En la edición 2020 fue liderado por Lee Naeun de APRIL y la actriz Oh Yeon Seo.

Para esta temporada de otoño, una fuente de OnStyle reveló los próximos cambios: “Get it beauty será reorganizado para un formato digital. Estamos regresando con el nuevo Studio get it beauty (Studio GB), el cual provee contenido digital especializado en belleza”.

Específicamente, la producción planea crear “contenido digital dirigido a millennials y la generación Z en YouTube, Instagram y más”. La fuente afirma que parte de Studio get it beauty será televisada.

Sunmi, artista coreana de 28 años. Foto: MakeUS Entertainment

Por otro lado, Lee Sun Mi (Sunmi), además de destacar como cantautora, ya demostró su habilidades en las variedades a través de Sunmi’s video store (SBS), el programa web RReal world y más.

Aquí, el MV de “pporappippam”, single que la famosa coreana de 28 años lanzó el 29 de junio de 2020:

