El grupo BTS se llevó el Premio Artista en la edición 47 de los Korean Broadcasting Awards por decisión unánime. Así lo reveló este miércoles 2 de septiembre la Asociación de Radiodifusores de Corea del Sur.

Los idols del K-pop disfrutan su mejor momento tras el lanzamiento de “Dynamite”, single en inglés con el que arrasaron en las plataformas musicales, se robaron el show de los MTV VMAs 2020 y lograron su primer número uno en Billboard Hot 100.

PUEDES VER Miembros de BTS se convierten en accionistas de Big Hit [VIDEO]

BTS es el primer grupo surcoreano en coronar la cima del Billboard Hot 100. Foto: composición BH

Ahora suman el importante galardón que anualmente es entregado por los expertos de la industria local. Como se recuerda, esta la tercera vez que ganan dicha categoría (en la edición 2017 y 2018 también se llevaron el Artist Award).

Respecto al discurso de agradecimiento de ’Bangtan’, este será incluido en la ceremonia pregrabada de los 47th Korean Broadcasting Awards que se trasmitirá el 10 de septiembre a través de la MBC TV.

En la misma, también se pronunciarán los otros ganadores, entre los que destaca el equipo del K-drama When the camellia blooms, y se dará a conocer quién se lleva el Daesang de la gala.

A continuación, la lista revelada de los ganadores.

47th Korean Broadcasting Awards: lista de ganadores

-Premio Artista: BTS

-Premio Actor: Kang Ha Neul por When the camellia blooms (KBS2, 2019)

-Premio al animador de programa de variedades: Pengsoo por Giant peng TV (EBS 1TV)

-Premio Productor: Kim Tae Hoo por How do you play? (MBC)

-Drama de TV: When the camellia blooms

-Mejor Guionista: Im Sang Choon por When the camellisa blooms

BTS en el escenario de los MTV VMAs 2020. Foto: MTV

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.