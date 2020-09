BTS: cancelan fecha de estreno de ‘Break the silence: The movie’ [VIDEO]

Primero la salud de los ARMY. Big Hit Entertainment emitió un comunicado en el que anuncia la cancelación de la fecha de estreno de la película de BTS, ‘Break the silence: The movie’, debido al aumento de casos COVID-19.

A través de un comunicado por la Weverse, la compañía de los Bangtan Boys hizo oficial la suspensión del avant premier de la cinta dirigida por Park Jun Su.

BTS: cancelan fecha de estreno de ‘Break the silence: The movie’

Este es el comunicado traducido al español de la empresa de BTS sobre su película.

“Hola. Somos Big Hit Entertainment.

Nos gustaría proporcionar una actualización sobre el estreno coreano de ‘Break the silence: The movie’.

Con el último brote de COVID-19 expandiéndose desde la región metropolitana de Seúl en todo el país, se pospuso la fecha de estreno de la película, originalmente prevista para el 10 de septiembre.

Se proporcionará un anuncio más detallado sobre la fecha de apertura antes de finales de septiembre una vez que se haya estabilizado la situación actual.

Para los estrenos en el extranjero, la película se abrirá según los horarios previamente anunciados, sujeto a las circunstancias específicas del país o región. Visite breakthesilencethemovie.com para obtener la información más reciente.

Gracias por su atención”.

De momento, Big Hit Entertainment solo ha brindado información respecto al estreno en Corea del Sur, por lo que los ARMY internacionales esperan un pronunciamiento respecto a la situación en sus países en las próximas horas.

Sobre ‘Break the silence: The movie’

La película ‘Break the silence: The movie’ contará todos los detalles no vistos de la gira mundial de BTS denominado ’Love yourself: Speak yourself’ el cual estableció el récord de ser la primera agrupación surcoreana en actuar en el estadio de Wembley.

En ella, RM, Jin, Jimin, Suga, J-hope, Taehyung y Jungkook contarán sus vivencias durante este tour mundial.

