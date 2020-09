Suzy Bae y Nam Joo Hyuk regresan a los dramas coreanos de la mano de Start-up, producción realizada por tvN y emitida por Netflix. En este artículo te contaremos todos los detalles de esta prometedora entrega cuya fecha de estreno fue revelada.

El k-drama tendrá como principal escenario la ciudad de Silicon Valley (ficticio) en Corea del Sur y narrará la historia de un grupo de personas que son empresarias en ascenso.

Start-up fue escrita por Park Hye Ryun, quien fue conocida por su trabajo en el drama coreano Your voice.

Asimismo, la dirección esta a cargo de Oh Choong Hwan, quien ganó fama desde Hotel del luna y While you were sleeping.

En Start-up, Suzy Bae dará vida a Seo Dal Mi, una empresaria que sueña con convertirse en la ’Steve Jobs de Corea’.

Mientras que Nam Joo Hyuk será Nam Do San, fundador de una compañía llamada Samsan tech,

Otros de los actores que formarán parte del elenco de Start-up son: Kim Seon Ho, quien interpretará a Han Ji Pyung, líder de SH Venture Capital, y Kang Ha Na, quien dará vida al CEO y chaebol de segunda generación llamado Woon In Jae.

La fecha de estreno del drama coreano será en octubre de 2020. Se encontrará disponible en tvN para Corea del Sur y el resto del mundo vía Netflix.

Tráiler drama Start-up de Suzy Bae y Nam Joo Hyuk

En los últimos meses, Netflix se ha convertido en la plataforma preferida de los amantes de K-dramas y es que al mes estrena como mínimo dos producciones surcoreanas. Si deseas conocer más sobre estos lanzamientos exclusivos te invitamos a ingresar al siguiente artículo (AQUÍ).

Netflix setiembre 2020: K-dramas, películas coreanas, Parasite, Record of youth, Alive

