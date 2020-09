Seungkwan de SEVENTEEN cantará el OST de Record of youth de Park Bo Gum

A pocos días del estreno de Record of youth, protagonizado por Park Bo Gum y Park So Dam, se anunció que la voz principal de SEVENTEEN, Seungkwan, será el responsable de interpretar el OST del drama coreano.

La canción fue escrita y compuesta por el director musical Nam Hye Seung, conocido por su trabajo en K-dramas como Goblin, It’s okay to not be okay, Crash landing on you, entre otros.

Según reveló la producción de Record of youth, las letras del OST que interpretará Seungkwan de SEVENTEEN transmitirá esperanza a los jóvenes que viven en la época actual.

“Go”, proporcionará una atmósfera sofisticada y sensacional para los oyentes.

La canción será revelada el mismo día del estreno del drama coreano Record of youth, el cual está planeado para el próximo 7 de septiembre.

Sobre Seungkwan

Seungkwan debutó en el año 2015 con la agrupación SEVENTEEN de la agencia Pledis Entertainment. Desde el lanzamiento del mini álbum 17 carat demostró ser la voz principal de la agrupación K-pop. Ahora se encuentra promocionando sus temas “24H” y “Left & right”, este último logró un millón de ventas físicas del disco.

Sobre Record of youth

Record of youth, es el drama que cuenta la historia de dos personas que desde muy pequeños se esfuerzan por alcanzar sus sueños.

Este K-drama es producido por tvN y será emitido por Netflix desde el 7 de septiembre. La transmisión de capítulos serán todos los lunes y martes.

