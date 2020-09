K-pop: el grupo rookie CRAVITY se emociona al obtener primer premio en shows musicales

Menos de 5 meses después de su debut, el grupo novato del k-pop CRAVITY se lleva a casa su primer premio en programas musicales al coronarse ganadores de la más reciente edición de The Show.

El 1 de setiembre, el escenario del reality de SBS fue testigo del triunfo de la boyband que debutó el 14 de abril del 2020, bajo la agencia Starship Entertainment.

Con “Flame”, su más reciente tema lanzado el 24 de agosto, CRAVITY se enfrentaba por el primer lugar frente a “BOCA” de DreamCatcher y “To be or not to be” de ONEUS.

Llegando a la parte final del programa, los MC revelaron la sumatoria de puntos que daría como resultado al ganador. Estos consideraban las votaciones preliminares y las que se realizan en tiempo real por fans de Corea del Sur y China.

Triunfo de CRAVITY en The Show. Foto: captura YouTube

La tabla de resultados arrojó que DreamCatcher obtuvo 4.617, ONEUS 5.689 y CRAVITY 6.070 puntos. Al escuchar su nombre como el ganador, los rookies lanzaron un grito de sorpresa. Algunos miembros no pudieron contener la emoción y rompieron en llanto.

“Ganamos gracias a Luvity. Lo más triste es que Luvity no puede estar aquí en este momento especial. Muchas gracias, los amo”, dijo entre lágrimas el líder Serin. A su discurso se sumó Woobin, con palabras de gratitud hacia el staff y los padres de cada integrante, y Hyeongjun.

Mira aquí el emotivo encore de The Show con CRAVITY, boyband integrada por ocho coreanos y un taiwanés que se convierte en el primer grupo de la Starship Entertainment en lograr un first win poco después de su debut.

