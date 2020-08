En medio de una conmovedora despedida por parte de sus compañeros de Reply 1988 y sus fans, el 31 de agosto Park Bo Gum inició de manera oficial el servicio militar.

Previamente, el famoso coreano de 27 años confirmó la fecha en la que comenzaría su deber, mas no el lugar, porque planeaba un ingreso sigiloso y sin público debido a la emergencia por la COVID-19.

Aun así, llegado el día fue captado en las afueras del recinto donde recibirá entrenamiento básico por 6 semanas para luego desempeñarse como soldado de promoción cultural en la marina.

Las imágenes que retratan al ’Novio de la Nación’ se volvieron virales en redes, donde sus fans compartieron buenos deseos para que el ejercicio de su deber sea exitoso.

Mientras tanto, sus compañeros de Reply 1988, K-drama éxito de la tvN emitido entre el 2015 y 2016, le dedicaron mensajes de despedida en Instagram.

Go Kyung Pyo, el recordado Sun Woo de la comedia familiar y quien actualmente alista el estreno de Private life con Seohyun de SNSD, subió fotos de Bo Gum posando frente a la playa. En la última de las instantáneas, los actores coreanos aparecían con una amplía sonrisa en el rostro.

Por su parte Lee Dong Hwi, el carismático Dong Ryong, revivió un nostálgico pero divertido detrás de cámaras donde Park Bo Gum, Go Kyung Pyo y Lee Hye Ri estallaban de risas por un NG.

En la leyenda de su post, le dijo a su compañero: “¡Regresa saludable! #teveopronto”.

Cabe resaltar que Park Bo Gum fue aceptado en la marina tras enviar su respectiva solicitud y pasar una entrevista a inicios de junio en la Sede Naval en la ciudad de Gyeryong. Conforme a su modalidad, culminaría el servicio militar en abril del 2022.

Sin embargo, los fans todavía podrán disfrutar del trabajo del artista, ya que culminó las grabaciones de las películas Wonderland y Seo Bok y el rodaje de su drama protagónico junto con Park So Dam que se estrena este 7 de setiembre, Record of youth.

Además, dejó como despedida en su canal de YouTube un videoclip de su cover “Yes, we are together” de Infinite Challenge, que acompañó con el emotivo mensaje: “Bendiciones para todos y les deseo lo mejor en el futuro”.

