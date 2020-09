El ingreso de “Dynamite” en el primer lugar del Billboard Hot 100 se celebró como un logro histórico. BTS se convierte en el único artista surcoreano en llegar tan alto en los charts estadounidenses.

Con este hit, los Bangtan Boys también se unieron a los Jonas Brothers y a Aerosmith como las únicas bandas de la historia en debutar directamente en la primera posición de dicha lista.

Como es natural, la algarabía de los fans se hizo sentir por semejante hazaña en la competitiva industria pop. Los mismos integrantes de BTS se vieron conmovidos al concretarse una de sus metas más grandes.

En las redes sociales, los fans revivieron algunas entrevistas de la banda en la que declaraban sobre sus aspiraciones a futuro. En ellas, Suga propuso algunos sueños que, quizá en aquel momento, se veían lejanos de alcanzar.

“Mientras más grandes los sueños, mejor. Nos gustaría lograr el N° 1 en Billboard Hot 100, el primer lugar en el Billboard 200, ir a los Grammy también y tener una gira de estadios”, declaró el rapero en el 2018.

En solo dos años, todos esos anhelos se realizaron.

Las metas cumplidas

Con el lanzamiento de Love yourself: Tear, BTS logró su primer N° 1 en el ranking de Billboard 200 (álbumes). Pero ese solo sería el inicio.

El éxito se repitió con LY: Answer, Map of the soul: PERSONA y con Map of the soul: 7.

Por otro lado, BTS fue invitado a los Grammy en dos oportunidades. En el 2019 presentaron el premio de una de las categorías y en el 2020 actuaron en una performance colaborativa de “Old Town Road” con Lil Nas X.

La gira de estadios de los Bangtan Boys se concretó con el Tour Love Yourself: Speak Yourself del 2019, con el que visitaron Estados Unidos, Asia y Europa.

Finalmente, el anhelado primer lugar en el Billboard Hot 100 se hizo realidad en la segunda mitad del 2020, gracias a “Dynamite”, su primera canción totalmente en inglés.

Como señala el lema que han elevado sus fans, “el trabajo en equipo hace que los sueños funcionen” (Team work makes the dream work).

