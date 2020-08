Ahn So Hee, exmiembro de Wonder Girls, revela detalles de su nuevo drama Missing: The other side

El 29 de agosto, la edición coreana de la revista Marie Claire reveló la extensa entrevista realizada a la exidol K-pop y actriz, Ahn So Hee, con motivo del estreno de su nuevo K-drama, Missing: The other side.

La producción, también conocida como Missing: They Were There, cuenta con la tenebrosa historia de una aldea llamada Duon, habitada por las almas de aquellos que desaparecieron en vida.

Ahn So Hee interpreta a Lee Jong Ah, una funcionaria pública con una vida secreta como hacker.

Consultada sobre qué diferenciaría a Missing: The Other Side de otras producciones que exploran el misterio y suspenso, tales como Flower of Evil, la actriz coreana responde:

“[Missing] tiene una cierta calidez. Creo que eso es lo diferente”, precisa para luego explicar “Descubrí esto mientras estaba en el escenario. Hay muchos casos de desapariciones sin resolver en nuestro país, y todos son muy diferentes. Algunas de esas historias se cuentan en el drama, incluidas las historias de la vida de una anciana, una pareja, un niño pequeño e incluso un perro”.

“A medida que resolvemos sus casos, me siento complacida y también conmovida. Me gusta eso”, indica.

Más adelante, Ahn So Hee hace una comparación entre el personaje que interpretó en la película del 2016, Train to Busan, y el que desarrolla en la actual producción de OCN.

“En el momento [de ‘Train to Busan’], todo lo que pensaba era, ‘Tengo que correr, tengo que sobrevivir’, y simplemente me escapé, pero ahora que soy uno de los que persiguen, hay mucho que hacer”.

“Tengo que investigar, ir al sitio y, a veces, mostrar liderazgo y liderar a Kim Wook (rol interpretado por Go Soo). Siento que estoy interpretando a un personaje de varias capas, así que es más divertido”, señala la recordada ‘Baby face’.

