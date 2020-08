El 30 de agosto, Yang Yoseob acudió a la cuenta de Instagram de HIGHLIGHT para saludar a su fandom, Light, y anunciar su regreso después de cumplir con el servicio militar obligatorio como oficial de policía.

‘Yoseobie’ inicia su publicación haciendo una remembranza de lo que ocurrió un año y siete meses atrás, cuando hizo una pausa en su vida como estrella K-pop para comenzar su servicio.

30.8.2020. Post de Yang Yoseob, vocalista de HIGHLIGHT, anunciando su regreso tras cumplir su servicio militar. Crédito: captura IG Yysbeast

“24 de enero de 2019. Fue un día en el que muchas personas pasaron por un momento difícil emocionalmente como yo... en ese gran gimnasio del Centro de Entrenamiento de Nonsan, recuerdo a mis padres secándose las lágrimas mientras me saludaban desde lejos”.

“También puedo recordar claramente el sonido de los vítores de mis muchos fans y mis emociones que se intensificaron un poco por estar en un entorno desconocido”, cuenta.

30.8.2020. Stories de Yang Yoseob, vocalista de HIGHLIGHT, anunciando su regreso tras cumplir su servicio militar. Crédito: captura IG Yysbeast

Seguidamente, Yang Yoseob relata cómo fue su experiencia dentro de la comisaría a la que prestó servicio.

“En el transcurso de un año, siete meses y siete días, hubo muchos momentos difíciles y también muchos momentos felices. Lloré y me reí. A veces me sentí deprimido y también me sentí feliz en otros.

“Extraño [el ejército], pero también me siento aliviado… fue una experiencia larga que se sintió como una película genial. Las personas que pertenecen a los créditos de esta película son igual de geniales para mí”.

‘Seobie’ finaliza su mensaje diciendo: “Gracias a todas las personas que me ayudaron a resistir durante este tiempo, incluidos mis fans, que esperaron junto a mí durante 20 lunas llenas. Te lo pagaré con buena música y una versión ligeramente mejorada de mí mismo”.

