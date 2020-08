El 1 de setiembre, ARMY celebrará por todo lo alto el cumpleaños de Jungkook, el miembro más joven de BTS, cuya pasión por los tatuajes no ha pasado desapercibida para su fandom.

Ahora, con el lanzamiento del DVD BTS 5th Muster magic shop edición Japón (realizado el 26 de agosto), los fans del ‘Golden maknae’ descubrieron en una de las escenas en la sala de ensayo, que el idol K-pop agregó nuevos tatuajes a los que ya tenía en su brazo derecho.

Según se aprecia, justo debajo del codo derecho de ‘Jungkookie’ se encuentran dibujados símbolos chinos tradicionales, los mismos que fueron utilizados para ilustrar la trilogía de álbumes The most beautiful moment in life (junto con Pt.2 y Young forever), lanzados entre 2015 y 2016.

El significado en español de los signogramas que Jungkook lleva en su brazo, se traducen como “La era del florecer”.

Los nuevos tatuajes de Jungkook se encuentran debajo de su codo derecho. Crédito: Big Hit

En total, ‘Kookie’ posee alrededor de 16 tatuajes en su cuerpo, siendo el primero de ellos A.R.M.Y, ubicado en el dorso de sus dedos, dedicado especialmente para sus fans.

En el dedo anular, lleva la J (presumiblemente por ser la inicial de su nombre), el signo ’+‘, que representaría la adhesión de BTS con su fandom.

Jungkook tiene 16 tatuajes en su cuerpo. Crédito: Big Hit

También posee el dibujo de un corazón, el logotipo de ARMY, una corona, el número 0613 (en recuerdo a la fecha en que los Bagtan Boys debutaron, 13 de junio de 2013).

Completan la lista de tatuajes de Jungkook el emoji de una cara triste, la frase “Prefiero estar muerto que genial”, verso extraído de la canción “Stay Away” de Nirvana, un ojo, una mano esquelética, flores, líneas negras, la palabra verdad y otros diseños en el hombro y muñeca interna que aún no han sido revelados en su totalidad.

