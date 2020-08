BTS gana los MTV Hottest Summer Superstar por segundo año consecutivo

¡Retienen su corona! BTS vuelve a ganar los MTV UK Hottest Summer Superstar después de varias semanas de votación por redes sociales. El resultado se conoció en la víspera a la transmisión de los MTV Video Music Awards, donde los Bangtan Boys presentarán por primera vez ante televisión su single “Dynamite”.

La votación del MTV Hottest 2020 se desarrolló en paralelo a la de los VMAs; sin embargo, ello no evitó que el fandom ARMY acumulara una gran ventaja respecto a los demás nominados.

De acuerdo a los datos de los organizadores, BTS llegó a obtener 33.2 millones de votos. Sus compatriotas, el cuarteto femenino BLACKPINK, se ubican en el segundo lugar con 3.2 millones de puntos. El tercer puesto es ocupado por el dueto Twenty One Pilots, con 821.000 votos.

RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, Taehyung y Jungkook también ganaron el premio en el 2019. Con ello, se convierten en el único acto musical en obtener dicho reconocimiento de manera consecutiva desde el triplete que consiguió One Direction entre el 2013 y el 2015.

BTS en los MTV Video Music Awards

El 30 de agosto, BTS también podría recibir más trofeos por su popularidad y desempeño en la industria musical. En los famosos MTV VMAs, el septeto está nominado en cuatro categorías con el videoclip de “ON”, track principal de su álbum Map of the soul 7 que fue lanzado a inicios de este año.

Categorías donde compite BTS: Best K-pop, Best pop, Best choreography y Best group.

En este artículo (AQUÍ) podrás encontrar los horarios, canales de cable y más detalles para unirte a la transmisión de la presentación de BTS en los MTV Video Music Awards 2020.

