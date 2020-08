El cuarteto femenino BLACKPINK se impuso a Harry Styles en la categoría Song of Summer de los MTV Video Music Awards 2020.

La votación se realizó por la cuenta de Instagram de MTV y tuvo como finalistas a las canciones “How you like that” de la girlband surcoreana y a “Watermelon Sugar”, tema interpretado por el ex One Direction.

BLACKPINK gana 'Song of summer' en los MTV VMAs 2020. Créditos: MTV

“How you like that” fue la canción que estrenó BLACKPINK en julio del 2020, su regreso a la música después de 14 meses de ausencia. La expectativa de sus fans se comprobó al darle a dicho videoclip el récord a la premiere más vista para un grupo femenino.

Antes de reducirse a los dos candidatos para definir el resultado final, estas fueron todos los ’hits veraniegos’ que estuvieron en competencia.

BLACKPINK: “How you like that”

Cardi B feat. Megan Thee Stallion: “WAP”

DaBaby feat. Roddy Ricch: “Rockstar”

DJ Khaled feat. Drake: “Popstar”

Doja Cat: “Say so”

Dua Lipa: “Break my heart”

Harry Styles: “Watermelon sugar”

Jack Harlow: “Whats poppin”

Lil Baby feat. 42 Dugg: “We paid”

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé: “Savage (Remix)”

Miley Cyrus: “Midnight sky”

Pop Smoke feat. 50 Cent and Roddy Ricch: “The woo”

SAINt JHN: “Roses”

Saweetie: “Tap in”

Taylor Swift: “Cardigan”

The Weeknd: “Blinding lights”

