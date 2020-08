Park Seo Joon casi se somete a cirugía plástica antes de ser ayudado por Kim Soo Hyun

Park Seo Joon aparece en el número de septiembre de la revista Harper’s BAZAAR, en la que explica cómo ser perseverante lo ayudó a iniciarse en la actuación, carrera que debe en gran medida a la ayuda de la estrella hallyu Kim Soo Hyun.

Diez años atrás, con 21 años, el actor coreano enfrentaba la difícil tarea de iniciarse en el mundo del entretenimiento, siendo rechazado una y otra vez, porque según los realizadores su cara resultaba anticuada y su forma de hablar era muy ingenua.

Esa situación lo llevó a plantearse seriamente la posibilidad de someterse a una cirugía plástica. No obstante, decidió enfocar su atención en mejorar sus dotes como actor. Gracias a ello, logró debutar con un pequeño papel en la película Perfect game del 2011.

En el ínterin, entre audiciones y como actor a tiempo parcial en cortometrajes, recibió la ayuda de Kim Soo Hyun, quien en ese momento protagonizaba uno de los éxitos más conocidos de su carrera, el K-drama Dream high (KBS2, 2011).

Kim Soo Hyun llevó a Park Seo Joon a su agencia de aquel entonces, KeyEast Entertainment. Tras una audición exitosa, el actor logró firmar con ellos.

La compañía rápidamente encaminó la carrera de Park Seo Joon al conseguir que aparezca en el MV “I remember”, single de Bang Yong Guk (líder del grupo K-pop B.A.P.) en colaboración con Yang Yo Seob, vocalista de HIGHLIGHT (conocidos antes como B2ST / BEAST).

Luego, vino el papel de Shi Woo para la segunda temporada de Dream High 2 del 2012 . Tras actuar en otro K-drama, logró por fin llamar la atención en I summon you, gold! (MBC, 2013), habiendo superado a 100 actores que se presentaron en la audición.

De ahí para adelante, Park Seo Joon se convirtió en uno de los actores más solicitados. Entre su filmografía, destacan los K-dramas Witch’s romance , Kill me, heal me , She was pretty , What’s wrong with secretary Kim, y el último el éxito de JTBC, Itaewon class.

