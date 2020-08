Se acercan múltiples actividades para los fans del K-pop, pues más de 30 idols celebran su cumpleaños en setiembre.

Muchos de estos artistas recibirán su natalicio mientras realizan su servicio militar, tal es el caso de Key de SHINee. Otros como los miembros de BTS y GOT7 se mantienen más activos que nunca en el mundo artístico.

Las girlbands SNSD, Red Velvet, Oh My Girl, TWICE y más también se hacen presente en este festivo mes. Revisa aquí el listado de los idols del K-pop que celebran su cumpleaños en setiembre.

Jungkook de BTS

Setiembre inicia con broche de oro, pues cada primer día del referido mes Jungkook cumple un año más de vida. El ’maknae de oro’ de BTS nació en 1997 en Busan, Corea del Sur.

Hyunseung

El ex-Troublemaker nació en Suncheon el 3 de setiembre de 1989. Después de dejar B2ST (ahora Highlight) continuó bajo la agencia CUBE Entertainment. Recientemente culminó su servicio militar.

Hyunseung, ex B2ST. Foto: CUBE Entertainment

Sojung de Ladies’ Code

Aunque Ladies’ Code continúa en hiatus tras finalizar su contrato con la agencia Polaris Entertainment en febrero de 2020, el fandom Lavely celebrará un año más de vida de Sojung. La cantante nació en Wonju, el 3 de setiembre de 1993.

Sojung de Ladies' Code. Foto: Twitter

Sungjong de INFINITE

El maknae de INFINITE, Sungjong, comparte día y año de nacimiento con Sojung de Ladies’ Code (3 de setiembre de 1993). Actualmente se encuentra realizando el servicio militar obligatorio.

Joy de Red Velvet

Un 3 de setiembre de 1996 nació en la isla Jeju Park Soo Young. En la actualidad, es mundialmente conocida como Joy de Red Velvet.

Joy de Red Velvet. Foto: SM Entertainment

Baro

Cha Sun Woo se hizo mundialmente famoso como Baro de B1A4. Tras dejar el grupo en 2018, mantuvo su nombre artístico. El 4 de setiembre cumple 29 años (edad coreana) mientras realiza su servicio militar. Nació en 1992.

Baro, ex B1A4. Foto: Dispatch

Mark de GOT7

Mark Yi En Tuan, mejor conocido como Mark de GOT7, nació el 4 de setiembre de 1993 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Minwoo de ZE:A

Mientras ZE:A permanece en hiatus indefinido, sus miembros como Minwoo se dedican a sus actividades en solitario. El mejor bailarín del grupo nació el 6 de setiembre de 1990.

Minwoo de ZE:A. Foto: Twitter

Binnie de Oh My Girl

Binnie pertenece a la línea 97. La cantante y bailarina del septeto de chicas Oh My Girl celebra su cumpleaños el 9 de setiembre.

Binnie de Oh My Girl. Foto: Dispatch

RM de BTS

Segunda celebración del mes para los ARMY de todo el mundo. Namjoon (RM), el carismático líder, celebra su cumpleaños el 12 de setiembre. Nació en 1994 en Ilsan.

Chanhyuk de AKMU

Junto con el líder Namjoon, Chanhyuk celebra su cumpleaños el 12 de setiembre. Sin embargo, el cantante del dúo de hermanos AKMU es del año 1996.

Lee Chanhyuk de AKMU. Foto: YG Entertainment

Nana de After School

La actriz Nana, única miembro que no se graduó de After School, cumple 30 años (edad coreana) el 14 de setiembre. Nació en 1991 en la ciudad Cheongju.

Nana de After School. Foto: PLEDIS Entertainment

Zico de Block B

Este 2020 a Zico le corresponde celebrar su natalicio en la base militar a la que se unió el 30 de julio para cumplir con su servicio. Nació el 14 de setiembre de 1992 en Mokpo.

Jungshin de CNBLUE

El maknae de CNBLUE culminó el servicio militar en marzo de 2020. Este 15 de setiembre cumple 30 años (edad coreana).

Lee Jung Shin de CNBLUE. Foto: FNC Entertainment

YooA de Oh My Girl

Segunda celebración del mes para Miracle, ya que la bailarina principal de Oh My Girl, YooA celebra su natalicio el 17 de setiembre. Nació en 1995, en Seúl.

YooA de Oh My Girl. Foto: Dispatch

Youngjae de GOT7

Youngjae comparte el día de cumpleaños con YooA de OMG. Sin embargo, el vocalista principal de la boyband GOT7 es del año 1996.

Youngjae de GOT7. Foto: JYP Entertainment

Jea de Brown Eyed Girls

Miembro del legendario grupo de chicas Brown Eyed Girls que aún conserva vigencia en el K-pop. JeA (Kim Hyo Jin) nació en Seúl el 18 de setiembre de 1981.

Amber Liu

Amber Josephine Liu nació el 18 de setiembre de 1992 en Los Ángeles. Años más tarde saltó a la fama como Amber de F(x). Si bien el futuro de la girlband es incierto, el cumpleaños de la artista que rompió barreras en el K-pop no pasará desapercibido.

Amber Liu de F(x). Foto: Steel Wool Entertainment

Gain de Brown Eyed Girls

Solo dos días después de los festejos por JeA, Brown Eyed Girls celebra el cumpleaños de su maknae Gain, quien nació el 20 de setiembre de 1987 en Gangseogu.

Gain de Brown Eyed Girls. Foto: Twitter

Chen de EXO

Chen de EXO se mantiene alejado mientras se calma la polémica por su boda y la llegada de su primer hijo. Sin embargo, los fans que apoyan su talento lo acompañarán en su cumpleaños, a celebrarse el 21 de setiembre. Cabe resaltar que Kim Jongdae (nombre real) nació en Daejeon, en el año 1992.

Mina

Mina cumplirá un año más de vida mientras se concentra en su tratamiento para superar problemas de salud física y mental. La ex-AOA nació el 21 de setiembre de 1993 en Busan.

Mina, exmimebro de AOA. Foto: Woori Actors

Hyoyeon de SNSD

La mejor bailarina del icónico grupo de chicas SNSD, Hyoyeon, nació el 22 de setiembre de 1989 en Incheon.

Hyoyeon, rapera y 'main dancer' del famoso grupo Girls' Generation (SNSD). Foto: SM Entertainment

Jinyoung de GOT7

Tercera celebración del mes para los fans de GOT7. Jinyoung, el destacado vocalista del grupo, celebra su natalicio el 22 de setiembre. Nació en 1994, en Jinhae.

Nayeon de TWICE

‘Bunny smile’ Nayeon es la integrante mayor de TWICE. Ella comparte su día de cumpleaños con su compañero de agencia Jinyoung. Nació el 22 de setiembre de 1995 en Gangdong.

Nayeon de TWICE. Foto: JYP Entertainment

Key de SHINee

Key de SHINee cumple 30 años (edad coreana) el 23 de setiembre. Pocos días después culminará su servicio militar obligatorio.

Key de SHINEE en la banda militar de Daegu, en 2019. Foto: Instagram

Mijoo de Lovelyz

La fotogénica integrante de Lovelyz, Mijoo, nació el 23 de setiembre de 1994. Aquí un video compilación de sus mejores poses.

Lee Hi

La solista que este año dejó la YG Entertainment para sumarse a la agencia AOMG, Lee Hi, nació el 23 de setiembre de 1996 en Bucheon.

Lee Hi es una solista coreana, subcampeona del programa K-Pop Star. Foto: AOMG.

Jinwoo de WINNER

Este año, Jinwoo, el visual de WINNER, se despidió temporalmente de sus fans para comenzar el servicio militar. Cumple 30 años (edad coreana) el 26 de setiembre.

Deslice para ver más fotos de Jinwoo y Seunghoon de WINNER.

Shindong de SUPER JUNIOR

E.L.F del mundo alista las celebraciones para Shindong, el destacado bailarín de SUPER JUNIOR. Shin Donghee (nombre real) nació en Mungyeong, el 28 de setiembre de 1985. Mira aquí al artista mostrando sus habilidades al ritmo de coreografías de otros grupos del K-pop.

Hongbin

Aunque dejó VIXX en agosto de 2020, los Starlight celebrarán como cada año desde su debut en 2012 el natalicio de Hongbin, quien nació el 29 de setiembre de 1993.

Hongbin, exmiembro de VIXX. Foto: Dispatch

